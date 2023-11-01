الفنانة الفلسطينية إيناس السقا.. "عصفور الوطن" الذي قتلته إسرائيل

أودى القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بقطاع غزة -أمس الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023- بحياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وأبنائها الثلاثة لين وسارة وإبراهيم.

أما ابنتاها فرح وريتا، فترقدان في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بعد إصابتهما بجروح خطيرة.

وكان إسلام ابن شقيق الفنانة الراحلة، كشف -من خلال حسابه الشخصي على "إكس" (تويتر سابقا)- أن إيناس وأسرتها احتموا في البداية في المركز الثقافي الأرثوذكسي، إلا أنهم اضطروا لمغادرته إلى منزل أحد معارفهم بعد تعرضه للتهديد، فاستهدفهم القصف الإسرائيلي وهدم البيت على رؤوس من فيه.

وزارة الثقافة الفلسطينية نعت السقا وأبناءها في بيان قالت فيه، "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

وكانت الفنانة الراحلة كتبت آخر كلماتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك في 27 أغسطس/آب الماضي، قائلة "تلتفت أحيانًا لتُلقي نظرة على ماضيك.. فتكتشف أنك خرجت حيًا من مذبحة".

وسبق أن قدّمت الفنانة المسرحية إيناس السقا الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، ولها مشاركات مع الأنشطة التفاعلية المجتمعية مثل التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة، وقد احترفت الفن رغم دراستها لهندسة الديكور إلى جانب حصولها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس.

وتعتبر السقا من أوائل الفنانات اللاتي عملن في المسرح بغزة، وشاركت في ورش عمل مسرحية في "عشتار" بالقدس وبالأكاديمية السويدية، كما قدمت العديد من الأعمال مثل "الدب" و"في شيء عم بيصير".

كما قدّمت الفيلم الفلسطيني "عصفور الوطن"، الذي أنتج في غزة من إخراج مصطفى النبيه، ويحكي تفاصيل التجربة النضالية للشعب الفلسطيني منذ النكبة في العام 1948 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967. ويجسد بطل الفيلم الطفل محمود الشيخ (14 عاما) قصة فتى فلسطيني يدعى يوسف فقد والديه في حرب 1967، ثم هاجر برفقة أخته “رقيّة” مع بقية الأسرة المكونة من الجد والجدة والأعمام ولجؤوا إلى بيت خالهم المختار في إحدى قرى قطاع غزة.

وتبدأ أحداث الفيلم عندما يلتقي يوسف بمجموعة من المقاومين حاول أحدهم إهداءه عصفورا، لكن العصفور فر محلقا في السماء، وعندها تخيل الطفل أن العصفور لم يفلت من يديه إلا لأنه يحمل روح والديه اللذين استشهدا على أيدي جنود الاحتلال خلال الحرب، فانطلق بعدها للبحث عن سبل للانتقام.

وفي رحلة بحث يوسف عن قتلة والديه، يعترضه معسكر للجيش الإسرائيلي فيقرر الوصول إليه، لكنه ما إن يحاول الاقتراب حتى يهاجمه الجنود ويعتقلوه بعدما أوجعوه ضربا متهمينه بمساعدة المقاومين.

وشارك إيناس السقا في بطولة "عصفور الجنة" كل من سعد الدين مخربان وكاميليا أبو سمك وآمال الشناوي وصالح السحلوب ومحمد الريفي وزهير البلبيسي.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، إذ أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإعلاميين القتلى جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38.