انتخابات الرئاسة بمصر.. كريم عبد العزيز وعز والسقا يؤيدون السيسي وتيسير فهمي تدعم الطنطاوي

أعلن عدد من الفنانين المصريين تأييدهم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان أحدث المنضمين إلى المؤيدين الممثل المصري كريم عبد العزيز الذي قال في مقطع فيديو مدته 10 ثوان "أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، لما بدأه من مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري".

أما أحمد عز شريك كريم عبد العزيز في بطولة مسلسل "الاختيار 3" وفيلم "كيرة والجن"، فقد أعرب عن سعادته بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وسبقهما الممثل أحمد السقا بإعلان دعمه للرئيس، حيث قال "أؤيد وبشدة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة إقامتها الفترة المقبلة، نظرا للجهود المضنية التي بذلها السيسي حتى تقف مصر شامخة أمام العالم في السنوات الماضية، فضلا عن الإنجازات التي حققها على أرض الواقع منذ توليه المسؤولية".

بدوره، أكد الفنان حسين فهمي دعمه وتأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه نجح في بناء مصر في 10 سنوات فقط، وأشاد بدعم السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكذلك أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ونقيب الموسيقيين السابق المطرب هاني شاكر دعمهما للسيسي في الانتخابات المقبلة، وقال المطرب علي الحجار "طبعا سأنتخب الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة".

وشارك فنانون خلال اليومين الماضيين في احتفالات لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، كان من بينهم المطرب إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وعدد من المغنين الشعبيين، في مقدمتهم رضا البحراوي وأحمد شيبة ومحمود الليثي.

أول فنانة تدعم أحمد الطنطاوي

في المقابل، نشرت الفنانة تيسير فهمي أمس الثلاثاء أكثر من منشور لدعم المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، وكتبت "مدوا الخطاوي (الخطى).. توكيلي لأحمد الطنطاوي".

وأضافت "محدش ضايقني، وعملت التوكيل في 5 دقائق، اطمئنوا"، وأرفقت المنشورات بصورة من التوكيل للطنطاوي بالشهر العقاري (الجهة الرسمية لتوثيق العقود والتوكيلات في مصر).