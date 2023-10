فيلم جديدة يروي السيرة الذاتية لمايكل جاكسون

قرر المخرج أنطوان فوكوا تقديم سيرة ذاتية جديدة لملك البوب مايكل جاكسون، وذلك بالاشراك مع المنتج غراهام كينغ، الذي قدم من قبل السيرة الذاتية لفرقة "كوين" الأسطورية البريطانية و مطربها الرئيسي فريدي ميركوري في فيلم "الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody).

ويحمل الفيلم الذي تنتجه شركة "يونيفيرسال" الرقم 21 من بين الأفلام التي قدمت عن أيقونة الموسيقى الأميركية الراحل، وتنقسم الأفلام الـ20 إلى فئتين الأولى للسيرة الذاتية وهي 3 أفلام تحمل عناوين " آل جاكسون : الحلم الأميركي" (The Jacksons: An American Dream) و"رجل في المرآة: قصة مايكل جاكسون" (Man in the Mirror: The Michael Jackson Story) و الثالث هو " مايكل جاكسون: البحث عن نيفرلاند" (Michael Jackson: Searching for Neverland)، وأثار الفيلم الأخير جدلا عند عرضه بسبب كشفه لمساحات جديدة لم تكن قد عرفت عن المطرب الراحل، تتعلق خاصة بعلاقات مع صبيان تتراوح أعمارهم 7 و 10 سنوات.

ويبلغ عدد أفلام الفئة الثانية 17 فيلما وثائقيا، أشهرها "قتل مايكل جاكسون" (Killing Michael Jackson)، وهو إنتاج عام 2019 ويعرض شهادات 3 محققين شاركوا في التحقيق الأولي في وفاة جاكسون.

جعفر جاكسون

يقوم جعفر جاكسون بدور مايكل في الفيلم الجديد، وجعفرهو ثاني أصغر أبناء المغني وكاتب الأغاني والمنتج جيرمين جاكسون وابن شقيق مايكل جاكسون.ويدور الفيلم حول حياة المغني، ويقوم الكاتب جون لوجان بكتابة سيناريو العمل.

ويغطي الفيلم الجديد -طبقا لموقع شركة ليونسيدج المنفذة للإنتاج- جميع جوانب حياة جاكسون، بما في ذلك عروضه الأكثر شهرة تلك التي قادته إلى أن يصبح أحد أكثر الفنانين شعبية على الإطلاق. وقال جو دريك الذي يمثل الشركة المنفذة "لقد تركت مسيرة مايكل المهنية، التي امتدت لعقود من الزمن، علامة لا تمحى على الطريقة التي يستمتع بها الجمهور بالترفيه في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نتشارك مع أصدقائنا في يونيفيرسال لإعطاء الجماهير العالمية رؤية جديدة للحياة المعقدة لأحد أنجح الفنانين، الذين عرفهم العالم على الإطلاق".

ويعتبر أنطوان فوكوا مخرج السيرة الذاتية الجديدة لملك البوب، واحدا من أنجح وأشهر مخرجي هوليود، ومن أفلامه "يوم التدريب" (Training Day)، و"دموع الشمس"(Tears of the Sun)، و"الملك آرثر" (King Arthur)، و"المعادل" (The Equalizer).

وباع مايكل جاكسون أكثر من 350 مليون نسخة من ألبوماته محققا أرقاما قياسية عديدة على مدى 4 عقود، ولم يؤثر رحيله عن عمر 50 عاما في يونيو/حزيران 2009 على انتشار أغانيه وألبوماته وموسيقاه. وفازت المسرحية الموسيقية "موسيقى مايكل جاكسون" بجائزة "توني" لعام 2022، وتعد أرفع جائزة مسرحية في الولايات المتحدة الأميركية، و تعتمد المسرحية على تفاصيل حياة جاكسون، وتعرض حاليا في مسارح برودواي، وتتنقل بين مختلف مسارح أميركا الشمالية، على أن تنتقل إلى لندن، ثم هامبورغ في ألمانيا في العام المقبل، كما حصدت تجارب المسرح الحية، التي أنتجها "سيرك دو سوليه" في لاس فيغاس، ألقاب أفضل 10 عروض سياحية على الإطلاق وأفضل جاذبية في لاس فيغاس.