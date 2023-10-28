"لا احتفال وأهلنا تحت القصف".. كاظم الساهر يؤجل حفلاته بسبب العدوان على غزة

أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر، تأجيل كل حفلاته الفنية المقرر إقامتها الفترة المقبلة لأجل غير مسمى، تضامنا مع غزة التي تعيش تحت القصف والغارات، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أسابيع.

وقال كاظم، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية بمنصة إنستغرام، "بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، وستتم إعادة ثمن البطاقات المبيعة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف، "لا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله -تعالى- أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين، ويمدّهم بالصبر والصمود".

وقبل أسبوع نشر الفنان العراقي على منصته بإنستغرام صورة سيدة من غزة تحمل طفلها بعد قصف منزلها باكية، وعلّق على الصورة، "جفّت الدموع ولم تجفّ دماء الأبرياء في غزة. يا رب الطف بأهلنا في غزة واشملهم جميعا بواسع رحمتك، إنك أنت الرحمن الرحيم".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.