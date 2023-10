مواقع التواصل تفضح عنصرية منتج "أوبنهايمر"

أثار الممثل الأميركي والمنتج المنفذ لفيلم "أوبنهايمر" جيمس وودز استياء رواد موقع "إكس"، وذلك بعد نشره لنداء وصفه متابعون بأنه "دموي وعنصري إلى حد الجنون".

وحذفت المنصة المنشور بعد تلقي العديد من الشكاوى ضده لما احتواه من تهديدات بالعنف، ورغم ذلك قام وودز بترديد المعنى نفسه في منشور آخر.

وكان الممثل الأميركي قد طالب بقصف من أطلق عليهم "المتوحشين"، ويقصد المشاركين في عملية طوفان الأقصى، وطالب بـ"إعادتهم إلى العصر الحجري"، وأضاف "لا توجد مناطق رمادية. اقتلوهم جميعا. كل وحش من حماس، وكل مؤيد لحماس على وجه الأرض. ادفنوهم مع أحشاء الخنازير".

ولا يقتصر موقف الممثل ذي الأصول الألمانية على التحريض على القتل والإبادة في حرب غزة فقط، ولكنه يقف داعما للاحتلال الإسرائيلي دائما.

وكانت الكاتبة الكويتية بثينة العيسى قد نشرت صورة لمنشور وودز داعية إلى الإبلاغ عن المنشور المتطرف، وقالت في تعليق ساخر "المنتج التنفيذي لفيلم "أوبنهايمر" جيمس وودز يدعو إلى إبادة كاملة وشاملة. الآن فهمت الفيلم". في إشارة إلى قصة الفيلم الذي يحكي قصة أول صناعة للقنبلة الذرية وتفجيرها فوق اليابان.

وعلق علي محمد الأهدل، بفيديو على منشور وودز، يوضح من خلاله دون كلام التناقض في المواقف الدولية وازدواجية المعايير لدى العالم بشأن الحرب الحالية على غزة.

وكتب حساب آخر قائلا "جيد أنك حذفت منشورالكراهية السابق الخاص بك، فقد كان من الممكن منعك من الموقع كله.. عار عليك".

Good thing you deleted your previous hateful post, you would have been banned from this platform for incitement to violence. Shame on you!

