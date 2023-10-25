تضامنا مع غزة.. الفنان المصري محمد سلام ينسحب من "زواج اصطناعي"

تصدّر اسم الفنان المصري محمد سلام منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو -عبر حسابه الشخصي على إنستغرام- اعتذر فيه عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، المُقرر عرضها في "موسم الرياض" يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأرجع سلام قراره بالتراجع عن السفر للسعودية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، علما أن البدء في التحضير للمسرحية الكوميدية "زواج اصطناعي" كان مقررا اليوم الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يبدأ عرضها نهاية هذا الشهر.

وأكد سلام أن قراره جاء متأخرا جدا، مشيرا إلى أنه لا يمكنه "الرقص والاستعراض وإضحاك الجمهور" في ظل هذه الظروف.

كما أكد الممثل المصري أنه لا يقصد المزايدة على أحد، وأن قراره نابع من إيمانه الشخصي بأن "قضية فلسطين هي قضية كل مسلم"، وإن كان لا يملك المساعدة عمليا.

ويشارك في بطولة المسرحية كلٌ من مي عز الدين وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وسليمان عيد وإيمان السيد.