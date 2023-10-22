نجوم كوريا الجنوبية حلقة الوصل بين بيوت الأزياء العالمية والسوق الآسيوي

أصبح من المألوف بالنسبة لمتابعي وعشاق الموضة أن يستيقظوا يوميا تقريبا على أخبار تفيد باختيار بيوت وعلامات الأزياء العالمية سفراء لها من مشاهير كوريا الجنوبية خاصة من مغنّي الكي بوب وموسيقى البوب الكورية.

وتعتمد هذه الإستراتيجية التسويقية على صناعة الموضة العالمية مؤخرا، بعدما أصبح السوق الآسيوي صاحب القوة الشرائية الأكبر في العالم، خاصة كوريا الجنوبية التي يتنافس مستهلكوها على اقتناء قطع الأزياء والجلود والمجوهرات الثمينة والراقية في كل موسم.

وأظهرت أرقام أوردتها "سي إن بي سي" أن إجمالي إنفاق كوريا الجنوبية على السلع الفاخرة نما بنحو 24% ليصل إلى 16.8 مليار دولار في عام 2022.

تنافس بيوت الأزياء على فريق "بي تي إس"

قل اعتماد بيوت الأزياء على سفراء من مشاهير هوليود الذين سيطروا على حملات الموضة الدعائية لأكثر من 7 عقود، وأصبح كل تركيزها على نجوم كوريا الجنوبية الذين يضمنون لهم اقتحام السوق الآسيوي والعربي والأوروبي على حد سواء بفضل الشهرة الكبيرة التي حققتها فرق موسيقى البوب الكورية بين الجيل زد (مواليد منتصف التسعينيات حتى 2012) من حول العالم.

وكانت دار أزياء لويس فيتون أول من لجأ إلى نجوم كوريا الجنوبية بعدما وقع اختيار المدير الفني لخط الأزياء الرجالية للدار الراحل فيرجل أبلوه على أعضاء فريق "بي تي إس" الغنائي ليكونوا سفراء لعلامة الأزياء عام 2021.

وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفريق الغنائي مع العلامة الفرنسية المنافسة لهم "ديور" التي قامت بتصميم أزياء الفريق التي ظهروا بها في جولتهم الغنائية "أحب نفسك" عام 2019.

وبدأت الشراكة مع "لويس فيتون" من خلال تقديم الفريق للحملة الدعائية الخاصة بالتشكيلة الرجالية لموسم خريف/شتاء 2021 التي تم تصويرها في العاصمة الكورية سيول. وتصدرت الحملة -حينها- كل الأوسمة على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت حالة من الرواج الاقتصادي للدار التي كانت تعاني في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأصبح أصحاب أغنية "الحب المزيف" لا يتخلون عن تصميمات "لويس فيتون" في كل ظهور لهم حتى انتهت شراكتهم مع الدار في مطلع العام الجاري.

إلا أن ذلك لم يمنع شركة "إل في إم إتش" المالكة للدار من التعاقد مع عضو واحد من أعضاء "بي تي إس" وهو جايهوب في يناير/كانون الثاني 2023.

وسار الخط النسائي الخاص بالدار الفرنسية العريقة على نفس النهج بعد اختيار المدير الفني للأزياء النسائية نيكولاس جيسكيير لنجمة فرقة "نيو جينز" الغنائية هايين لتكون من بين سفراء الدار في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وهذه الخطة التسويقية كانت أحد الأسباب التي جعلت دار "لويس فيتون" تتربع على قائمة أغلى العلامات التجارية الفاخرة في العالم بقيمة تجاوزت 124 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2022.

أما دار أزياء ديور التي تمتلك أكبر متاجرها على الإطلاق في كوريا الجنوبية، فقد سبق أن اختارت المديرة الإبداعية لخط الأزياء النسائي ماريا غرازيا أن تقدم تشكيلة خريف 2022 لأول مرة في مدينة سيول بحضور سفرائها الكوريين على رأسهم نجمة فرقة "بلاك بينك" الغنائية "جيسو" التي كانت السر في ارتفاع نسبة أرباح الدار هناك إلى 75% بالمقارنة مع عام 2021.

ويرجع ذلك إلى الشعبية الواسعة التي تمتلكها جيسو بين فتيات الجيل الجديد اللواتي صرن على نهجها في اختياراتها لإطلالاتها التي تنشرها نجمة أغنية "اقتل هذا الحب" على منصة إنستغرام الذي تجاوز عدد متابعيها من خلاله 75 مليون متابع.

وأصبحت "جيسو" الابنة المدللة لصناعة الموضة حيث سبق أن تعاونت مع دار مجوهرات كارتيير العريقة بالإضافة إلى شراكتها السابقة مع سان لوران.

وكان لدار "ديور" تعاون مع النجم الكوري "جيمين"، عضو فريق "بي تي إس" الغنائي، الذي شارك في الحملة الدعائية الخاصة بالتشكيلة الرجالية لموسم ربيع/صيف 2024.