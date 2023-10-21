فنانون يتبرعون بأرباح حفلاتهم لصالح ضحايا غزة

أعلن عدد من المشاهير في الوطن العربي عن تبرعهم لصالح ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة عقب طوفان الأقصى، وقرر عدد منهم دعم الضحايا عبر المشاركة في الإغاثة إلى جانب الدعم المعنوي من خلال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأطلق المطرب المصري محمد ثروت مبادرة تهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "إحساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت (…) وكل شخص يمكن من خلال عمله وموهبته المساندة وتقديم الدعم".

وأضاف "قررت التبرع بكافة أرباح حفلاتي لصالح أطفال غزة وإرسال قوافل طبية من مؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية للكشف على أطفالنا في غزة وعلاجهم".

وأعلن ثروت عن نيته إقامة حفل وطني خيري في مصر يخصص ربحه لصالح فلسطين ودعا زملاءه من المطربين للمشاركة.

وكان المطرب محمد حماقي أعلن قبل أيام عن تبرعه بأرباح حفلاته خلال الفترة المقبلة لدعم الأسر الفلسطينية، وكتب على حسابه على إنستغرام أن قوة الفن تظهر في المواقف الصعبة واستشهد بموقف أم كلثوم التي قدمت حفلات ذهبت أرباحها لصالح المجهود الحربي وقت الحرب.

وأضاف أنه يعتبر السلاح الذي يمكن أن يقدم من خلاله المساندة والدعم هو الفن، وقرر أن يخصص كل أرباح حفلاته في صورة تبرعات إلى جمعية الهلال الأحمر لدعم فلسطين، حتى تنتهي "الأزمة".

ووجهت جمعية الهلال الأحمر المصرية الشكر للمطرب عمرو دياب لتبرعه لصالح الشعب الفلسطيني، وكان عمرو دياب غيّر صورته الشخصية عبر حسابه على الفيسبوك بصورة علم فلسطين، وفي بيان من مكتبه الإعلامي أكد تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري (162 ألف دولار).

كما أعلن دياب إلغاء حفله بدبي الذي كان مقررا إقامته الجمعة، 20 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أجل غير مسمى، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأوقات الصعبة".

ومن خلال خاصية القصص المصورة، أعلن المطرب أحمد فهمي (عضو فريق واما) -على حسابه عبر إنستغرام- تبرعه بكافة أرباح مشروعه الخاص خلال الشهر الحالي لصالح الشعب الفلسطيني، وهو ما قامت به المطربة المغربية بسمة بوسيل أيضا، حيث أعلنت عبر حسابها على إنستغرام عن تبرعها بأرباح مشروعها الخاص في الشهر الجاري لصالح فلسطين.

ودعم عدد كبير من المشاهير حملات الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني ودعوا جمهورهم -عبر حساباتهم- إلى التبرع لصالح ضحايا غزة، ومن هؤلاء الفنان حمزة نمرة وأنغام وتامر حسني ومنى زكي والممثل أحمد فهمي.