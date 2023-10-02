الممثلة السورية مها المصري تعلن وفاة ابن شقيقتها وعائلته في فيضان درنة

أعلنت الممثلة السورية مها المصري وفاة 7 من أفراد عائلتها في مدينة درنة الليبية، وذلك بعد مرور أسبوعين على فقدانهم خلال الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وكتبت المصري عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخد، وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة".

ودعت لشقيقتها بالصبر، وتوجهت بالشكر لكل من ساندها ومن وقف إلى جوار الشعب الليبي.

وكانت مها المصري قد أعلنت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي فقدان ابن شقيقتها وعائلته جراء فيضان درنة، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك "ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودون في درنة، سكان المدينة القديمة"، وناشدت متابعيها البحث عنهم في المدن المجاورة والمستشفيات.

وفي تصريحات سابقة أكدت الممثلة السورية سلمى المصري (شقيقة مها المصري) أن فتح الله منصف ابن شقيقتهما سوسن (المتزوجة من ليبي منذ حوالي 44 عاما ويعيشون في مدينة درنة) وزوجته وأبناءه الخمسة في عداد المفقودين، وكشفت أن آخر اتصال بينهم كان قبل الإعصار بنصف ساعة.