تأجيل مهرجان الجونة والتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم الإغاثة في غزة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليات الدورة السادسة التي كان من المقرر أن تقام بين 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء في بيان لإدارة المهرجان أنه تم تأجيل الدورة السادسة والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري (32 ألف دولار أميركي) لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري، تماشيا مع مبدأ المهرجان منذ تأسيسه "السينما من أجل الإنسانية".

ولم يتحدد موعد جديد للدورة السادسة، التي تم تأجيلها، قبل أيام، حيث كان من المفترض أن يقام المهرجان في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ومع تصاعد الأحداث في قطاع غزة قررت إدارة المهرجان تأجيله لمدة أسبوعين، ليتم الإعلان عن تأجيل الدورة إلى أجل غير مسمى على أن يقام بعد استقرار الأوضاع في فلسطين.

جاء تأجيل "الجونة" بعد يوم من قرار تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، من دون ذكر أسباب التأجيل.

كما قررت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني أيضا تأجيل مهرجان الموسيقى العربية في بيان جاء فيه "تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية"، على أن "يُحدد الموعد الجديد لاحقا".