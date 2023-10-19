محمد رمضان: متى تستخدم جيوشنا أسلحتها؟.. وفنانون مصريون يتضامنون

نشر الممثل المصري محمد رمضان مقطعا مرئيا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عبّر من خلاله عن غضبه من الأحداث الجارية، وقدّم تعازيه لأسر الشهداء في غزة.

وأضاف محمد رمضان، أنه تلقى عددا هائلا من رسائل المتابعين تطالبه بالتفاعل مع الظروف الراهنة في قطاع غزة، عقب أحداث "طوفان الأقصى"، حتى تصل أصوات للخارج، وتساءل، "لمن يصل صوتنا"؟ وتابع "صوتنا يجب أن يصل لبلادنا، فلدينا جيوش وأسلحة ودبابات وطائرات ونتركها حتى تصدأ، ثم نشتري غيرها (…) متى سنستخدم أسلحتنا"؟

وانفعل الممثل المصري غاضبا من "الجبن وعدم الرجولة" -حسب وصفه-، حين تكتب رسائل باللغات الأجنبية لطلب الدفاع عن شعب عربي.

وتساءل موجها حديثه لمتابعيه، "أين بلدك؟ وأين جيشك؟ صوتك يجب أن يصل لحكومتك.. قل لحكومتك: أخرجوا السلاح وحارب".

تزامن مقطع محمد رمضان مع حملة أطلقها الفنان نقيب الممثلين أشرف زكي، وشاركه فيها عدد من الفنانين المصريين، يدعم فيها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا جاء فيه "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان، "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على جميع الأراضي المصرية، وأهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

أما المغني المصري عمرو دياب، فغيّر صورته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع صورة العلم الفلسطيني في إعلان لتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وتبرّع عمرو دياب بـ5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة "الهلال الأحمر" المصرية، في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

كما تداول عدد من الفنانين المصريين رسائل تحمل تفويضا للرئيس السيسي والجيش المصري، جاء في رسالة تفويض السيسي "لحماية مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل، وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا، وحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح عمليات عسكرية وحرب، حماية الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم (فلا أرض بلا شعب)، وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار للأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن".

انضم لحملة التفويض الفنانات: روجينا، وبسمة، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين، والممثل تامر عبد المنعم.