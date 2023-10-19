إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الثقافة التونسية إلغاء الدورة الـ34 لأيام قرطاج السينمائية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة..

وقالت الوزاة في بيان "اعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".

ويأتي قرار إلغاء الدورة الـ34 لمهرجان قرطاج السينمائي بعد ساعات قليلة من إعلان تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، في حين أعلن القاهرة السينمائي أمس الثلاثاء تأجيل دورته المقبلة.

وكان من المقرر أن تقام أيام قرطاج بداية من 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكشفت إدارة المهرجان خلال الأيام الماضية عن تفاصيل الدورة الجديدة، وتم الإعلان عن الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة، حيث كان من المقرر مشاركة مجموعة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، من بينها "ما كان والو" للمخرج الجزائري مرزاق علواش، والفيلم اليمني "المرهقون" للمخرج عمرو جمال، وفيلم "وداعا جوليا" للمخرج السوداني محمد الكردفاني.

وفي مسابقة الروائي القصير كان من المبرمج مشاركة أكثر من فيلم عربي منها "متى نلتقي؟ بعد عام" للمخرجة التونسية أماني جعفر، ومن فلسطين فيلم "دماء كالماء" للمخرجة ديما حمدان والفيلم الفلسطيني "سوكرانيا 59" للمخرج عبد الله الخطيب.