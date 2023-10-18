نجوم تركيا يتضامنون مع الشعب الفلسطيني ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي

تضامن عدد من النجوم الأتراك -عبر منصات التواصل الاجتماعي- مع الشعب الفلسطيني ضد المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ونشرت المطربة التركية هاديسا، على حسابها بإنستغرام وعبر خاصية الستوري، صورا من مجازر غزة وعلقت عليها بعبارة: "ما يحدث في فلسطين جريمة إنسانية، لا تبقوا صامتين، الإرهاب والاحتلال جريمة، لا تصمتوا، قتل الأطفال جريمة، لا تصمتوا".

وقبل أيام نشر الممثل مراد يلدريم والشهير بشخصية "أمير" في المسلسل التركي "عاصي"، عبر حسابه على إنستغرام "الستوري"، علم فلسطين وكتب "فلسطين حرة".

كما عرض المطرب التركي سنان أكتشيل على حسابه بمنصة "إكس" منشورا له يظهر فيه مرتديا الكوفية الفلسطينية ويقف إلى جانب العَلم الفلسطيني وعلق بقوله "قبل 4 أشهر في حفلي بأمستردام وكأننا كنا نشعر بهذه الأيام".

sadece 4 ay önce,Amsterdam konserimden önce,meydana gitmişiz amca ile birlikte bildirileri dağıtmışız,pozumuzu vermişiz…bugünleri hissetmiş gibi..🇵🇸 pic.twitter.com/4m7uVFMqvI — Sinan Akçıl (@sinanakcil) October 11, 2023

وقام الممثل علي بوراك جيلان من خلال خاصية الستوري بنشر صورة قديمة له على حسابه بإنستغرام وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية وكتب عليها: "إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم فأخبر عنه الجميع على الأقل.. فلسطين" مرفقا بها العَلم.

وعبر خاصية الستوري أيضا نشر الممثل جوكهان الكان بطل مسلسل "الملكة" صورة من المجازر في غزة وعلق: "من يقتل هو الإرهابي".

كما حرص الممثل فوركان أكسوري والمعروف في الوطن العربي بشخصية "سليم" في مسلسل "أسميتها فريحة" على دعم القضية الفلسطينية من خلال خاصية الستوري على إنستغرام، حيث نشر صورة للعلم الفلسطيني وكتب "أنا أقف مع فلسطين".

من جهتها، عبّرت الممثلة سيمغي سلجوق -إحدى بطلات مسلسل "إخوتي"- عن تضامنها، ونشرت صورة العلم الفلسطيني عبر حسابها على إنستغرام من خلال خاصية الستوري وعلقت عليها: "أتألم كثيرا كل يوم يقتل الكثير من الأبرياء والعالم يشاهد هذا.. أدعو أن يتوقف كل هذا.. فلسطين".

كما كتبت إيدا إيجي نجمة مسلسل "التفاح الحرام" -بحسابها على إنستغرام- "لا للحرب" مع صورة لطفل فلسطيني يقف وسط الدمار بعد سقوط القذائف الإسرائيلية على منزله.