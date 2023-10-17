وقفات تضامنية.. انتفاضة مشاهير الفن لدعم غزة مستمرة بمنصات التواصل

لا تزال الأحداث -التي تشهدها فلسطين عقب عملية "طوفان غزة"- تلقى تفاعلا كبيرا من المشاهير والفنانين، فقد امتلأت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالعلم الفلسطيني، وأعلن بعضهم إدانة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقفة تضامنية

دعا الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية والسينمائية والموسيقية" في مصر إلى وقفة تضامنية مع أهل غزة -الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء- وذلك عبر بيان استنكر خلاله العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين.

وعبر حسابه على فيسبوك، تفاعل المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي مع الأحداث في أكثر من منشور، واصفا إسرائيل بأنها "حادثة" في حياة المنطقة، واعتبر أن "البقاء للأحق".

وكتب أيضا "لا مستقبل لهذا الكيان الصهيوني الهمجي، فإسرائيل جردت مواطنيها وجنودها من الإنسانية" وأضاف "مجتمع مضروب، يقتلون آلاف البشر ويدمرون آلاف المباني، وماذا بعد؟؟".

وخصص الممثل خالد أبو النجا صفحاته على المنصات لكشف مجازر الاحتلال، فمن خلال حسابه على منصة "إكس" علق على إحدى الصور "الأصدقاء بالعاصمة واشنطن يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية في غزة والفصل العنصري والاحتلال دعما للشعب الفلسطيني".

Friends at the DC Rally against Israeli WAR CRIME IN GAZA, apartheid & occupation supporting PALESTINIAN PEOPLE #GazaUnderGenocide#IsraelisAparthide #FreePalestine pic.twitter.com/tmefIZ50mI — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) October 15, 2023

وأدان المطرب اللبناني راغب علامة -عبر حسابه على منصة "إكس"- المجتمع الدولي وكتب: من الذي يقوم بمجازر قتل الأطفال والنساء والأبرياء في غزة؟ هل هو جيش الاحتلال المجرم؟ الذي يقوم بالمجازر هو المجتمع الدولي واصفا إياه بأنه عار على الإنسانية. والمنفذ لهذه الجريمة التاريخية هو الوحش الدموي جيش الاحتلال الصهيوني".

من الذي يقوم بمجازر قتل الأطفال والنساء والأبرياء في #غزة؟هل هو جيش الإحتلال المجرم؟

الذي يقوم بالمجازر هو المجتمع الدولي العار على الإنسانية،والمنفّذ لهذه الجريمة التاريخية هو الوحش الدموي جيش الاحتلال الصهيوني #غزة_تنزف #فلسطين_تقاوم #حقوق_الاطفال و #حقوق_الإنسان نفاق ! — RaghebAlama (@raghebalama) October 15, 2023

حملات إغاثة

بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تفاعلت الممثلة المصرية منى زكي بفيديو على إنستغرام، وقالت "نتابع الأحداث المأساوية في غزة بمنتهى القهر والظلم، ولا يمكن تخيل حجم الوضع الصحي والنفسي والجسدي الذي يمر به أطفال فلسطين، وأبسط ما يمكن تقديمه هو التبرع لإنقاذهم".

وكانت الممثلة قد نشرت -من خلال خاصية ستوري على إنستغرام- صورة طفل وسط الانفجارات والدمار الناتج عن قصف غزة، وعلقت عليها "ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب".

وتحت عنوان "أغيثوا غزة" تفاعل أيضا عدد من المشاهير مع حملة التبرعات التي دعت لها جمعية الهلال الأحمر المصري لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالب المغني تامر حسني جمهوره عبر حسابه على إنستغرام بالدعاء للشعب الفلسطيني ومساندتهم، قائلا "تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخوتنا وأطفالنا وأهلنا أبرياء غزة" وطلب من متابعيه التبرع ولو بمبالغ بسيطة.

وتفاعل أيضا مع الحملة الممثل أحمد السقا، ونشر طرق التبرع إلى غزة، ووضع إلى جانبها العلم الفلسطيني على حسابه على إنستغرام.

ودعا للتبرع أيضا وإيصال المساعدات إلى فلسطين الممثل أحمد فهمي الذي نشر على حسابه بإنستغرام فيديو، قائلا "أقل ما يمكن أن نقدمه لأشقائنا في غزة من خلال التبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري".

ونشر حساب الممثلة التونسية لطيفة حملة التبرع بالدم وبنك الطعام، معلقة بأنها "أقل ما يمكن تقديمها لأهلنا في غزة في ظل الظروف الغاشمة القاسية".

وهو ما فعلته المطربة أنغام، حيث كتبت عبر إنستغرام "في الأيام الصعبة من السهل الوقوع فريسة لقلة الحيلة، لكن لا نملك إلا المساعدة بشكل بسيط، أدعوكم لنجدة أهل فلسطين ليس فقط بالدعاء لكن بالمساعدات التي تساعدهم على الصمود".

وعبر حسابه على منصة "إكس" قال الممثل أحمد حلمي "أطفال بالمئات قتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطرافا، أمهات وآباء مكلومون وأطفال مات أهلهم أمامهم، وهدمت منازلهم، لا يوجد أمان ولا غذاء ولا مياه ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء" وتابع بأن لهم حق في الحياة ولابد من مساعدتهم، وختم منشوره بالدعوة للتبرع لأطفال غزة.

المشاهد في غزة مرعبة

أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف.

أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم

مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولاأدوية ولاوقود ولا كهرباء

لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم

اتبرعوا لأطفال غزة… — Ahmed Helmy (@ahelmy) October 13, 2023

وعبر حسابه على منصة "إكس" تفاعل المطرب الكويتي عبد الله الرويشد مع حملة التضامن التي أطلقتها وزارة الإعلام لإغاثة الشعب الفلسطيني.

Tweets by Ruwaishid_com

جرائم ضد الإنسانية

وحرص الكثيرون أيضا على نشر فيديوهات تفضح الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فنشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي فيديو لطفل فلسطيني يجلس وسط الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي وعلقت عليه "شعب جبار عظيم لا يقهر من صغيره لكبيره، أرواحنا معكم في كل لحظة".

الممثلة التونسية هند صبري تفاعلت من خلال إنستغرام، وكتبت "الملايين يفقدون الثقة ليس فقط في الخرائط ولكن الإنسانية، وأنا منهم، أرفض أن أختار من يحزن على أطفاله" وتابعت بأنها تشعر بذهول حيال التجاهل والتجريد من الإنسانية للشعب الفلسطيني إعلاميا من خلال الصمت، ووصفت ما يحدث بالجريمة.

ولم تغب الممثلة المصرية شيريهان، وأعلنت تضامنها عبر منصة "إكس" حيث كتبت أكثر من منشور، وعلقت بأنها لا تصدق ما وصل إليه الاحتلال من جنون وإجرام ووحشية وهمجية وجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، أطفال ونساء وشيوخ، وحياة بلا كهرباء ولا مياه ولا وقود.

واستنكرت شيريهان الظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الذي يعيش حصارا كاملا و"إبادة جماعية" مخاطبة العالم أجمع بأنه "لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض هذه الإبادة الجماعية".

الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً……. نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!! .. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني .. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني… pic.twitter.com/hZ7s0gSRN2 — Sherihan (@Sherihan) October 12, 2023

ومن جانبه، اعتبر الممثل المصري خالد النبوي -عبر منشور له على منصة "إكس"- بأن الدفاع عن فلسطين دفاع عن الأمة العربية من النيل إلى الفرات.

Tweets by KhaledElNabawy

ووضعت الممثلة الأردنية صبا مبارك العلم الفلسطيني على حسابها على إنستغرام مؤكدة دعمها لفلسطين.

ودعا الممثل المصري محمد هنيدي عبر "إكس" للشعب الفلسطيني، كما نشر المطرب أحمد فهمي (عضو فريق واما) عبر حسابه على إنستغرام فيديو له في الحرم المكي وهو يدعو للشعب الفلسطيني.

ربنا يحميكم وينصركم .. ومازال في القصة بقية .. فلسطين عربية pic.twitter.com/JUw3GrqpiU — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) October 7, 2023

وعلى حسابها على إنستغرام، قالت المغنية أصالة نصري "فلسطين وطن نعشقه وننتمي إلى شعبه" ودعت لأهل غزة في الأرض الجريحة بالنصر.

فلسطين وطن نعشقه ننتمي إليه شعبه أهلنا وأحبّتنا نضمّهم لدعائنا كلّ ليلة وكلّ نهار يارب أهلنا في غزّه في الأرض الجريحه بحاجة إليك كما نحن دائماً بحاجة إليك جرحكم جرحنا والحقّ سينتصر والألم سينتهي ولايستمرّ ظلم ولنً يفوز ظالم #غزة_تحت_القصف #فلسطين_المحتلة — Assala (@AssalaOfficial) October 10, 2023

ونشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة بعنوان "إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه" وعلقت عليه بكلمة فلسطين عبر حسابها على "إكس".