وقفات تضامنية.. انتفاضة مشاهير الفن لدعم غزة مستمرة بمنصات التواصل

لا تزال الأحداث -التي تشهدها فلسطين عقب عملية "طوفان غزة"- تلقى تفاعلا كبيرا من المشاهير والفنانين، فقد امتلأت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالعلم الفلسطيني، وأعلن بعضهم إدانة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

دعا الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية والسينمائية والموسيقية" في مصر إلى وقفة تضامنية مع أهل غزة -الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء- وذلك عبر بيان استنكر خلاله العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين.

وعبر حسابه على فيسبوك، تفاعل المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي مع الأحداث في أكثر من منشور، واصفا إسرائيل بأنها "حادثة" في حياة المنطقة، واعتبر أن "البقاء للأحق".

وكتب أيضا "لا مستقبل لهذا الكيان الصهيوني الهمجي، فإسرائيل جردت مواطنيها وجنودها من الإنسانية" وأضاف "مجتمع مضروب، يقتلون آلاف البشر ويدمرون آلاف المباني، وماذا بعد؟؟".

وخصص الممثل خالد أبو النجا صفحاته على المنصات لكشف مجازر الاحتلال، فمن خلال حسابه على منصة "إكس" علق على إحدى الصور "الأصدقاء بالعاصمة واشنطن يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية في غزة والفصل العنصري والاحتلال دعما للشعب الفلسطيني".

Friends at the DC Rally against Israeli WAR CRIME IN GAZA, apartheid & occupation supporting PALESTINIAN PEOPLE #GazaUnderGenocide#IsraelisAparthide #FreePalestine pic.twitter.com/tmefIZ50mI

