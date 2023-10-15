"طوفان الأقصى".. مهرجانات وفنانون يلغون فعالياتهم

قرر عدد من الفنانين تأجيل وإلغاء الفعاليات والأنشطة الفنية المقرر إقامتها في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين أجلت عدة مهرجانات فعالياتها حتى إشعار آخر، وذلك تزامنا مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

مهرجانات سينمائية وموسيقية

أصدر مهرجان الموسيقى العربية بيانا رسميا بقرار من وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني بتأجيل فعاليات الدورة الـ32 للمهرجان، الذي كان من المقرر افتتاحه في 24 أكتوبر/تشرين الأول على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وكان الحفل سيشهد احتفالية بمئوية فنان الشعب سيد درويش، إلى جانب عزف الموسيقار عمر خيرت معزوفة افتتاحية بمشاركة أحمد محمد درويش حفيد سيد درويش، وفقرة غنائية للمطربة أصالة نصري، لكن قرار وزيرة الثقافة بالتأجيل جاء من دون توضيح الأسباب.

تأجيل تضامنا مع فلسطين

وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن تأجيل الدورة السادسة لمدة أسبوعين، في حين تدرس إدارة المهرجان إقامته بدون أي فعاليات احتفالية، وكان مؤسس المهرجان نجيب ساويرس علق في تغريدة له على منصة "إكس" على التأجيل بقوله "ليس من المعقول أن نحتفل وإخواتنا يعانون من القصف والتدمير والقتل".

صح طبعا مش معقوله نحتفل و اخواتنا بيعانوا من قصف و تدمير و قتل … https://t.co/GSzDZIMH1a — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 11, 2023

حفلات فردية

وإلى جانب المهرجانات والفعاليات الكبيرة، تم إلغاء عدد من الحفلات والمشاريع الفنية إلى حين إشعار آخر وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

فقد أعلنت جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن عن تأجيل حفل الفرقة المصرية كاريوكي التي كان من المفترض أن تقام في 13 الشهر الجاري.

وفي الأردن أيضا، قرر المطرب رامي صبري تأجيل حفله، وجاء في بيان الشركة -الذي نشره رامي صبري على حسابه على إنستغرام- "تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، الذي كان من المقرر إحياؤه في 20 أكتوبر/تشرين الأول في أرض المعارض، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، على أن يستردّ الجمهور ثمن التذاكر".

كما ألغت الفنانة التونسية غالية بن علي حفلها الذي كان من المفترض أن يقام في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بعنوان "جنان" في تونس، وهو ما علقت عليه غالية في تصريحات محلية، وقالت "قررت إلغاء الحفل إلى أجل غير مسمى، رغم أنه كان مميزا ومختلفا، حيث كان من المفترض أن تلتقي بالأوركسترا الوطني التونسي".

وفي مصر، تم تأجيل حفل الفنان أحمد سعد وروبي الذي كان من المفترض أن يقام في 18 أكتوبر/تشرين الأول بإحدى الجامعات الخاصة التي أكدت أن قرار التأجيل جاء نظرا "للاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا".