العثور على المخرج الإيراني الشهير مهرجوئي مقتولا في منزله

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته إثر تعرضهما للطعن في منزلهما قرب طهران.

وعُرف المخرج السينمائي الإيراني البالغ 83 عاما، بفيلمه "البقرة" الذي طرح في عام 1969، وهو أحد الأفلام الأولى للسينما الإيرانية الحديثة.

وقال رئيس القضاء في محافظة البرز -القريبة من طهران- حسين فاضلي هريكندي، "خلال التحقيق الأولي، وجدنا أن داريوش مهرجوئي وزوجته وحيدة محمدي فر قُتلا بعدة طعنات في الرقبة"، وفق تصريحات أوردتها وكالة "ميزان أون لاين" القضائية.

وكانت صحيفة "اعتماد" نشرت اليوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مقابلة سابقة مع زوجة المخرج أعلنت فيها أنها تعرضت أخيرا للتهديد من قبل أحد الأشخاص وأن منزلها تعرض للسرقة.

وأضاف فاضلي هريكندي، "أظهر التحقيق أنه لم يتم تقديم أي شكوى بشأن الدخول غير القانوني إلى فيلا عائلة مهرجوئي وسرقة ممتلكاتهم".

واشتهر داريوش مهرجوئي بعدة أفلام، أبرزها:

"البقرة" (1969)

"دايرة مينا" (The Cycle) سنة 1974

"إجاره نشيناها"/ المستأجِرون سنة 1987

"هامون" عام 1990

"سارا" (1993)

"بري" (1995)

"ليلا" (1996)

وقد عُرضت هذه الأفلام عام 2014 في منتدى الصور بباريس، خلال حفل تكريم أقيم بحضوره.

وكان المخرج الإيراني الراحل أقام في فرنسا بين عامي 1980 و1985، حيث أخرج فيلم "رحلة في بلاد ريمبو".

وبعد عودته إلى إيران، حقق نجاحا كبيرا على شباك التذاكر مع فيلم "إجاره نشيناها" (المستأجِرون). وفي عام 1990، أخرج "هامون"، وهو فيلم ينتمي لصنف الكوميديا السوداء يروي قصة 24 ساعة في حياة مثقف يعاني من طلاقه وهمومه الفكرية، في إيران التي غزتها شركتا التكنولوجيا "سوني" و"توشيبا".

في التسعينيات، قدّم داريوش مهرجوئي في أفلامه قصص نساء، بينهنّ "سارا" و"بري" و"ليلا"، وهي ميلودراما تدور حول امرأة عاقر تشجع زوجها على الزواج من امرأة ثانية.