استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان في قصف على غزة

أكدت تقارير صحفية فلسطينية استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان عصر اليوم الجمعة في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد يوم من ظهوره في مقطع فيديو تحدث فيه عن "حتمية النصر أو الشهادة".

وظهر نسمان في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام تحت عنوان "لن نريكم منا لا خوفا ولا فزعا. ورحم الله الفرحين بما آتاهم الله من فضله".

كما كتب قبل ساعات قليلة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "غزة تضرب عمق الكيان في صفد"، و"الله محيي رجالك يا جنين".

رصد نسمان شوارع غزة بعد القصف، وقال "من المؤكد أن الناس انسحبوا منها، هذا المكان كان القصف فيه مستمرا طوال الليل وتم تدميره بشكل كامل، وهذا ما وعدنا الله ورسوله به ومعركتنا مستمرة. أهل غزة معنوياتهم عالية، وترى على وجوههم الإرهاق والتعب بسبب التعب والسهر وخوفهم على أطفالهم".

واستمر نسمان في نشر مقاطع فيديو يومية من تحت القصف في غزة، لينقل إلى متابعيه والعالم ما يحدث على الأرض من صمود أهل غزة رغم التدمير، مؤكدا "أهل قطاع غزة رأسهم مرفوعة".

وسادت حالة من الحزن بعد إعلان خبر استشهاد نسمان، وعلق متابعوه على مقاطع الفيديو السابقة قائلين "الله يرحمك يا علي كنت جبهة إعلامية لحالك"، و"الله يرحم روحك، يشهد الله ما شفنا منك إلا كل خير وحبيناك"، و"ورب العزة لنكمل من بعدك يا علي".

وقالت الإعلامية أماني جحا "علي نسمان كتب من 7 ساعات تغريدة وقال ما زلنا نرابط، هاق (الآن) صار شهيد".

علي نسمان كتب من ٧ ساعات تغريدة وقال ما زلنا نرابط، هاق صار شهيد pic.twitter.com/6Dml06hPph — أماني جحا (@amanie_geha) October 13, 2023

ونسمان ناشط سياسي وممثل كوميدي ومدون فلسطيني، شارك في عدد من المسلسلات الفلسطينية من بينها مسلسل "الروح" ومسلسل "بوابة السماء". وشارك مؤخرا في مسلسل "شارة نصر جلبوع"، الذي روى قصة الأسرى الستة الذين حفروا النفق ونالوا حريتهم من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول 2021.

وكان نسمان نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي ورصد يوميات قطاع غزة منذ إطلاق المقاومة عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي وما تبعها من غارات إسرائيلية على غزة.