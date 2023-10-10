تأجيل الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بسبب "طوفان الأقصى"

قبل أيام من افتتاح دورته السادسة، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليته، لتقام في الفترة من 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وكان من المقرر أن ينطلق المهرجان في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت إدارة المهرجان في بيان صحفي إنها قررت تأجيل انطلاق الفعاليات من 13 إلى 27 من الشهر الحالي "نظرا للظروف الراهنة والأحداث المؤسفة"، وأوضحت أن القرار يعكس "أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وهو ما سوف ينعكس على شعار المهرجان الرئيسي سينما من أجل الإنسانية وعلى أنشطة المهرجان".

وأضافت إدارة المهرجان في البيان "رغم أننا نعي صعوبة الوضع الحالي، فإننا ارتأينا أنه من واجبنا أن نلتزم بإقامة المهرجان في دورته السادسة 2023".

ويأتي البيان بعد أيام من إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وتشهد الدورة القادمة من مهرجان الجونة عددا من التغييرات، منها تعيين المخرجة والمنتجة ماريان خوري مديرا فنيا للمهرجان.

وكان مهرجان الجونة قد بدأ بشكل قوي منذ دورته الأولى في 2017، سواء على مستوى الأفلام المعروضة، التي يتم اختيارها من مهرجانات عالمية مثل كان وبرلين وفينيسيا، أو عبر جذب النجوم على المستوى المحلي والعالمي، حيث شهدت دوراته وجود نجوم كبار مثل عادل إمام الذي تم تكريمه في افتتاح الدورة الأولى، وجيرارد باتلر وسلفستر ستالوني وأوين ويلسون وفورست ويتكر.

غير أن الدورة الخامسة التي عقدت في عام 2021 شهدت العديد من الأزمات، أولها نشوب حريق في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة قبل ساعات من حفل الافتتاح، إلى جانب استقالة المدير الفني أمير رمسيس قبل ساعات من حفل الختام، والانتقادات الواسعة التي طالت عرض الفيلم المصري "ريش" ضمن مسابقة الأفلام الطويلة.