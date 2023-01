"قيد التجنيد".. مخابرات الهواة وموظفو الأرشيف

الوجه الطفولي لبطل العمل نواه سنتينيو، الذي خرج لتوه من أدوار طالب الثانوية بعد نجاح كبير فيها وآخرها فيلم "إلى كل الأولاد الذين أحببتهم من قبل" (To All the Boys I’ve Loved Before) 2018، ساعد على فصل المشاهد تماما عن التعامل بجدية مع عميل مخابرات المخابرات الذي اعتادت هوليود تقديمه بوجه متجهم وابتسامة لئيمة.