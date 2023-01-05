غرامة وحبس مع إيقاف التنفيذ.. القضاء المصري يصدر حكمه بحق الفنانة منة شلبي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر اليوم الخميس بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه مصر، وذلك في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وذلك في الجلسة الأولى للمحاكمة.

وكانت منة (41 عاما) قد تغيبت عن حضور الجلسة التي حضر خلالها 10 محامين للدفاع عنها، ومنهم الدكتور محمد بهاء أبو شقة الذي قال في مرافعته إنه يطلب البراءة لموكلته من التهمة المنسوبة إليها، لأن عملية التفتيش لم تتم بوجود المتهمة، مضيفا أن المضبوطات المنقولة لمصلحة الطب الشرعي لتحليلها ليست ما تم ضبطها في المطار مع موكلته.

وأكد أبو شقة على انعدام صلة الممثلة المصرية بالمضبوطات، مشددا على أن ما جرى تحليله ليس هو ذاته ما تم ضبطه في المطار، واستند إلى واقعة تزوير في لجنة جرد مضبوطات موكلته، وقال إن المضبوطات شملت 14 كيسا، وبعد التحليل بالطب الشرعي عادت إلى النيابة المختصة 12 فقط، لتصدر هيئة المحكمة قرارها الآنف ذكره بحق الفنانة.

وقال أبو شقة في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية إن الفنانة منة شلبي سددت قيمة الغرامة المالية فورا، معتبرا أن "الحكم يوازي البراءة بعد قرار وقف تنفيذ الحبس لمدة عام".

لحظة النطق بالحكم على الفنانة المصرية منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، حيث حضر 10 محاميين للدفاع عنها.

صحيفة المرصد pic.twitter.com/K7p42zxBsL — أخبار القضاء (@judiciary_news) January 5, 2023

وكانت النيابة العامة قد ذكرت أن قائمة أدلة ثبوت التهمة تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، إلى جانب ما توصلت إليه تحريات الشرطة وما ثبت في تسجيلات كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي، وأيضا ما أسفر عنه فحص المعمل الكيميائي للمضبوطات التي عثر عليها بحوزة منة.

وقامت النيابة باستكمال تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي، وذلك بالاستماع إلى شهادة 5 من العاملين في مطار القاهرة الدولي بعد فحص حقائبها بجهاز الأشعة، وذلك بعد إنهائها الإجراءات الجمركية، حيث ظهر خلاله وجود كثافات عضوية داخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فألقي القبض عليها وتم ضبط ما بحوزتها من مخدرات.

وتم إخلاء سبيل منة بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

الحكم بحبس منة شلبي عام مع الشغل والنفاذ وتغريمها ١٠ الاف جنيه لإيقاف التنفيذ pic.twitter.com/GBvVooflMs — منوعات 24 /MONAWAT24 (@MONAWAT24) January 5, 2023

وكانت منة شلبي عادت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من الولايات المتحدة حين ضبط مفتشو الجمارك في مطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة تحوي مادة الماريغوانا المخدرة بحقائبها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، وهي الجهة المختصة للفصل في القضية.

وبحسب السلطات، فقد أثبتت النيابة العامة أن الأكياس والزجاجات والأقلام وقطع الحلوى التي تم ضبطها محشوة بالماريغوانا، مما دفع سلطات الجمارك لإخضاعها إلى تفتيش ذاتي وكامل دون أن يسفر التفتيش عن شيء.

وحولت النيابة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها اليوم الخميس، لتنتهي القضية التي أثارت حالة من الجدل على مدار الأشهر القليلة الماضية.