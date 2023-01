إلغاء الجزء الثاني من بلاك آدم، والثالث من واندر وومان، وتوقف هنري كافيل عن تقديم دور سوبرمان، 3 أخبار أعلنت عنها إدارة أستوديوهات "دي سي" (DC) مؤخرًا لتهدم معبد عالمهم السينمائي للأبطال الخارقين بمعاول من حديد. في رأي الكثيرين، هذا الهدم أتى متأخرًا للغاية، فهذه السلسلة السينمائية تسير من سيئ لأسوأ، فحتى أقصى نجاحاتها جاءت على مضض من النقاد والجمهور، مع مشاريع نصف مكتملة ونصف جيدة، بجانب مشاريع أخرى ضعيفة مثل "الفرقة الانتحارية" (Suicide Squad).

نافست "دي سي" طويلًا عالم مارفل السينمائي، لكن اليد العليا كانت لمارفل في كل مرة، ومؤخرًا قررت الشركة المنتجة التخلص من الحرس القديم وبدء مرحلة جديدة، فكيف سيكون هذا العالم من بدون أبطاله المشاهير؟

منذ شهرين تقريبا، أعلن النجم هنري كافيل على "إنستغرام" عن عودته لدور سوبرمان مرة أخرى، لكنه اضطر للخروج مرة أخرى لمحبيه ليخبرهم أن ذلك لن يحدث، فبدلًا من ذلك يرسم مديرا "دي سي ستوديوز" (DC Studios) المخرج جيمس غن وبيتر سافران مسارًا جديدًا للشخصية في فيلم يكتبه غن بنفسه، وسيظهر فيه سوبرمان جديدا بممثل مختلف أصغر سنًا، وأعلن كافيل عبر منشور على إنستغرام يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي "لن أعود، بعد كل شيء، إلى سوبرمان"، ثم أضاف أن هذه هي الحياة وتغيير الممثل شيء يحدث، وأعلن أنه يحترم جيمس وبيتر، وأن لديهما عالما ليبنياه.

وفي شأن متصل، يقول موقع "هوليود ريبورتر" (Hollywood Reporter) إن المخرجة جينكيز قدمت مؤخرًا نسخة أولية من سيناريو الجزء الثالث من أفلام "ووندر وومان" (Wonder Woman)، الذي شاركت في كتابته مع جيف جونز، ولكن جيمس غن وبيتر سافران أخبراها أن المشروع كما هو لا يتناسب مع الخطط الجديدة التي لم يُكشف عنها الستار بعد للسلسلة، كما لم يُتخذ أي قرار بشأن الخطوات التالية.

وعلى الرغم من أن العامل المادي ليس السبب لهذا الإلغاء، فإن الأستوديو بالتأكيد سيوفر عشرات الملايين من الدولار من خلال إيقاف الجزء الثالث، فقد كان من المتوقع حصول البطلة غال غادوت على 20 مليون دولار، والمخرجة جينكيز على 12 مليون دولار.

أيضًا كان من المقرر بدء سلسلة جديدة من أفلام "بلاك آدم" من بطولة دواين جونسون وإنتاجه بعد الفيلم الأول الذي عُرض خلال 2022، لكن الممثل الرئيسي أعلن أن هذه الخطط توقفت، تأتي هذه الخطوة في وقت يعيد فيه رئيسا "دي سي ستوديوز" الجديدان -اللذان تم تعيينهما في هذه الوظيفة بعد أسابيع فقط من إصدار الفيلم في أكتوبر/تشرين الأول 2022- تشكيل قائمة العالم من جديد بالكامل.

كتب جونسون في بيان عبر تويتر "أنا وجيمس غن تواصلنا، ولن يكون بلاك آدم في الفصل الأول للسردية الجديدة". "ومع ذلك، اتفقت مع دي سي وستيفن باكس على مواصلة استكشاف أكثر الطرق قيمة لاستخدام بلاك آدم في فصول الكون المتعدد لدي سي بالمستقبل".

بعد أسبوع من عمل كل من جيمس غن وبيتر سافران في "دي سي"، كانت الخطة تحويل سلسلة الأفلام غير الناجحة إلى مشروع أكثر شبهًا بعالم مارفل السينمائي الممتد، الذي يعد أنجح سلسلة أفلام في التاريخ السينمائي، والمشروع القادم من "دي سي" سيكون عبارة عن قصة واحدة كبيرة متعددة الشخصيات.

وأعلن جيمس غن أنه يعمل مع سافران على خطة طويلة المدى لهذه القصة المنتظرة، وقال "لدينا الفرصة لجعل دي سي عظيمة بقدر ما يجب أن تكون وكما ينبغي أن تكون، وهذا السبب في أنني أقوم بهذا العمل لأنّي أعرف أن بيتر وأنا قادران على القيام بذلك"، وأعلن أنه يمضي الوقت مع أفضل المفكرين في صناعة الأفلام وأفضل الكتاب لرسم خطة من 8-10 سنوات لما سيبدو عليه هذا العالم سواء في السينما أو التلفزيون أو الرسوم المتحركة، أي كل المجالات التي يمكن أن تتحرك خلالها هذه الشخصيات.

As for more answers about the future of the DCU, I will sadly have to ask you to wait. We are giving these characters & the stories the time & attention they deserve & we ourselves still have a lot more questions to ask & answer. pic.twitter.com/sxwKGRD3vc

— James Gunn (@JamesGunn) December 8, 2022