عُرض أخيرا فيلم أميركي بعنوان "الخلاص الهمجي" (Savage Salvation)، من بطولة روبرت دي نيرو وجون مالكوفيتش والممثل المغمور جاك هيوستن. وظهر الفيلم واختفى في لمحة عين، من دون أن يحقق إيرادات كبيرة أو صغيرة. صفحته على موقع "روتن توماتوز" (Rotten Tomatoes) لا تحتوي سوى على رأي الجمهور الذي منحه تقييما بلغ 26% فقط، في حين أحجم النقاد عن تقييمه، وعلى موقع "آي إم دي بي" (IMDb) -المتخصص في السينما- حقق معدل 4.6 من 10، وفق تقييم ألف مشاهد فقط.

ثمة علامات استفهام عدة على فيلم "الخلاص الهمجي"؛ منها لماذا اشترك نجم فائز بأرفع الجوائز -مثل روبرت دي نيرو- وآخر مقدَّر للغاية -مثل جون مالكوفيتش- في عمل يبدو متواضعا لهذه الدرجة؟

#SavageSalvation has been done before. The storyline, the love lost, the revenge sought & unexpected reveal. It was a blasé retelling of what we have seen before & with a cast that had the potential to bring more to the table. Won't recommend watching it. #UnpopularOpinion pic.twitter.com/fGAmXYF0Nr

