أحد أبطال مسلسل "لوبين".. رحيل مفاجئ للممثل الفرنسي آداما نيان

توفي الممثل الفرنسي آداما نيان -أحد أبطال مسلسل "لوبين" (Lupine)- بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 56 عامًا، حسب ما أفادت به صحيفة "لافينير" (L’avenir) المحلية.

وأعلن المخرج أوليفيه عبو وفاة صديقه آداما نيان عبر حسابه في إنستغرام، قائلًا إنه تلقى الخبر بحزن شديد وهو الذي لم يفارقه طيلة 4 سنوات كانت مليئة بالمغامرات الإنسانية والفنية.

وأضاف -واصفًا صديقه- "لقد كان ملتزمًا كليًا، وموهوبًا، وقويًا. كان بطلي، وصديقي، وشريكي. ارقد بسلام".

وقدم بطل مسلسل "لوبين" عمر سي -عبر حسابه في تويتر- تعازيه لكل عائلة الراحل ومقربيه، مؤكدا أنه سعد كثيرا بالعمل إلى جانبه في السلسلة التي حققت انتشارا واسعا وشعبية كبيرة.

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.

Un homme d’une bienveillance rare…Que son âme puisse reposer en paix. pic.twitter.com/aGdhYMf4gG — Omar Sy (@OmarSy) January 29, 2023

من جانبها، قالت الممثلة ناداج بي ديانع -عبر تويتر- إن الساحة الفنية الفرنسية فقدت ممثلا عظيما، مضيفة أنها لا تجد الكلمات التي تنعاه بها سوى تمني الصبر لعائلته ومحبيه.

Un grand acteur part aujourd’hui. Pas de mot. Tristesse infinie. Pensées pour sa famille et ses amis amies #adamaniane 🤲🏾❤️ pic.twitter.com/HmKvX4lM3w — Nadege B.Diagne (@NBeausson) January 29, 2023

واشتهر نيان بشكل خاص بدوره الأخير في مسلسل "لوبين" الذي يبث على "نتفليكس"، إذ نجح في إعادة عرض معاصرة لشخصية كلاسيكية من روايات الخيال البوليسي الفرنسي، وهي "أرسين لوبين" (Arsène Lupin)، الذي يعرف أيضا بأنه اللص النبيل وأستاذ التنكر، وهي من ابتكار الروائي الفرنسي موريس لوبلان في أوائل القرن العشرين.

the thrill is having fooled the world 💎 @OmarSy goes full master of disguise as Assane – a man on a mission to avenge his father#Lupin is now streaming on @Netflix pic.twitter.com/elWdv5qQmC — Strong Black Lead (@strongblacklead) January 9, 2021

سطور من حياة الممثل آداما نيان

ولد آداما نيان في 23 أغسطس/آب 1966 بالعاصمة الفرنسية باريس، وتخرج من معهد الدراسات المسرحية، وفي عام 1992 ظهر الممثل لأول مرة على شاشة التلفزيون في مسلسل "مفوض مطحنة" (Commissaire Moulin).

وطيلة 25 عاما من مسيرته الفنية قدم الممثل آداما نيان 8 أفلام و12 مسلسلا.

واعتاد نيان على الأدوار الصغيرة، كما في أفلام "35 جرعة رم" (35 Rhums)، ومسلسل "شارع القصر" (Boulevard du Palais)، واشتهر نيان لعامة الناس بشخصية المحامي سيباستيان سانغا في سلسلة "أجمل الحياة" (Plus belle la vie).

ومع فيلم "إس كي1" (SK1)، حصل نيان على أول دور كبير له في السينما عبر تجسيده دور قاتل شرق باريس غي جورج، الذي أرعب العاصمة في التسعينيات.

وفي عام 2016، شارك نيان في فيلم "عصابة غرب الهند" (Le Gang des Antillais)، وفي عام 2019 شارك في فيلم "غضب شديد" (Furie) مجسدا دور أب عالق في دوامة من العنف عندما يجد منزله في وضع فوضوي عقب عودته من الإجازة.

كما شارك نيان في المسلسل الإجرامي "فرس النبي" (La Mante) الذي يركز على تعقب قاتل متسلسل، كما ظهر في مسلسلي "سام" (16 حلقة) و"لوبين" (7 حلقات)، وفي عام 2022، كان إحدى الشخصيات في مسلسل "الجزيرة 30 تابوتا" (L’île aux 30 cercueils).