أحد أبطال مسلسل "لوبين".. رحيل مفاجئ للممثل الفرنسي آداما نيان

توفي الممثل الفرنسي آداما نيان -أحد أبطال مسلسل "لوبين" (Lupine)- بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 56 عامًا، حسب ما أفادت به صحيفة "لافينير" (L’avenir) المحلية.

وأعلن المخرج أوليفيه عبو وفاة صديقه آداما نيان عبر حسابه في إنستغرام، قائلًا إنه تلقى الخبر بحزن شديد وهو الذي لم يفارقه طيلة 4 سنوات كانت مليئة بالمغامرات الإنسانية والفنية.

وأضاف -واصفًا صديقه- "لقد كان ملتزمًا كليًا، وموهوبًا، وقويًا. كان بطلي، وصديقي، وشريكي. ارقد بسلام".

وقدم بطل مسلسل "لوبين" عمر سي -عبر حسابه في تويتر- تعازيه لكل عائلة الراحل ومقربيه، مؤكدا أنه سعد كثيرا بالعمل إلى جانبه في السلسلة التي حققت انتشارا واسعا وشعبية كبيرة.

من جانبها، قالت الممثلة ناداج بي ديانع -عبر تويتر- إن الساحة الفنية الفرنسية فقدت ممثلا عظيما، مضيفة أنها لا تجد الكلمات التي تنعاه بها سوى تمني الصبر لعائلته ومحبيه.

واشتهر نيان بشكل خاص بدوره الأخير في مسلسل "لوبين" الذي يبث على "نتفليكس"، إذ نجح في إعادة عرض معاصرة لشخصية كلاسيكية من روايات الخيال البوليسي الفرنسي، وهي "أرسين لوبين" (Arsène Lupin)، الذي يعرف أيضا بأنه اللص النبيل وأستاذ التنكر، وهي من ابتكار الروائي الفرنسي موريس لوبلان في أوائل القرن العشرين.

the thrill is having fooled the world 💎 @OmarSy goes full master of disguise as Assane – a man on a mission to avenge his father#Lupin is now streaming on @Netflix pic.twitter.com/elWdv5qQmC

— Strong Black Lead (@strongblacklead) January 9, 2021