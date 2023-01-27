بعد نحو 5 أعوام من الغياب عن أدوار البطولة، يعود النجم العالمي شاروخان إلى السينما، بفيلم "باثان" (Pathaan)، وهو أحد أكثر الأفلام المنتظرة في الهند منذ فترة طويلة، وبدأ عرضه في 25 يناير/كانون الثاني الجاري في صالات السينما عالميا.

وحطّم فيلم المغامرات والحركة "باثان" (Pathaan) الرقم القياسي المحلي في أول أيام طرحه، فقد حقق عائدات إجمالية بلغت 679 مليون روبية هندية (8.32 ملايين دولار) في الهند، و4.5 ملايين دولار أخرى خارجها، بإجمالي عالمي بلغ نحو 12.8 مليون دولار، حيث جرى عرضه في أكثر من 100 دولة.

شاروخان يحتفظ بجاذبيته

يعد هذا الافتتاح القوي خبرا إيجابيا لسينما "بوليود"، التي عانت من تراجع النجاحات خلال العام الماضي، وخيّمت عليها -إلى حد ما- سلسلة من العناوين الرائجة من الأفلام الناطقة باللغات الإقليمية في جنوب الهند.

ويشارك شاه روخ خان المعروف عربيا بـ"شاروخان" بطولة الفيلم مع كل من ديبيكا بادوكون وجون أبراهام، كما يؤكد النجاح الأولي للفيلم -الذي أخرجه سيدهارث أناند- احتفاظ خان بجاذبيته حتى بعد تجاوزه عمر 58 عاما، ورغم غيابه عن أدوار البطولة منذ عام 2018.

وفي إطار العملية الترويجية، نشر نجم بوليود، البوستر التشويقي لباثان "Pathaan"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، معلقا: "Pathaan، أخيرا، احجز تذكرتك"، وحصد المنشور أكثر من 1.1 مليون إعجاب خلال يوم واحد.

عميل سري يضطر لقرارات صعبة

يحظى الفيلم الجديد بإنتاج ضخم وإبهار بصري واضح، في مشاهد الحركة والأكشن بالسيارات والطائرات والأسلحة غير المسبوقة التي تدور في عوالم المخابرات والصراعات الإرهابية.

وتدور أحداث هذا الفيلم -وهو خليط بين الدراما والأكشن- حول عميل الهند السري "باثان" (Pathaan) الذي يعمل متخفيا، وتدفعه الأحداث لتولّي مسؤوليات خاصة وغامضة، إلى أن يتعرض لمواقف تجعله في وضع الحيرة، فيضطر إلى التخلي عن مبادئه.

أرقام قياسية للفيلم في الهند

قال أكشاي ويداني، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة "ياش راج فيلمز" إنه "يوم تاريخي للسينما الهندية، وليس أمامنا إلا أن نتواضع أمام الحب والتقدير الذي يتدفق من أجل Pathaan عالميا".

وتابع "إن تحطيم الفيلم الأرقام القياسية بهذه الطريقة وسط الأسبوع، يثبت أن الأعمال القوية موجودة لتبقى، شريطة أن نصنع أفلاما تجذب الناس للحضور إلى دور السينما لمشاهدة تجربة لم يسبق لها مثيل من قبل وتمنحهم تسلية كاملة".

وبحسب بيانات "ياش راج فيلمز"، فإن الفيلم يعد الأعلى ربحا لفيلم هندي في يوم الافتتاح؛ بالإضافة إلى أن ما حققه هو أعلى ربح يحصل في يوم عمل عادي بعيدا عن عطلات نهاية الأسبوع.

كما تظهر بيانات "ياش راج" أن الفيلم حقق عائدات إجمالية بلغت 1.6 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط، و1.5 مليون دولار في أميركا الشمالية، و650 ألف دولار في المملكة المتحدة وأوروبا، كما حقق 750 ألف دولار أخرى في باقي أنحاء العالم.