سلسلة "لالا فاطمة" أشهر أعمالها.. وفاة الممثلة المغربية خديجة أسد بعد صراع مع المرض

نعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب المسرحيّة والممثلة خديجة أسد التي توفيت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

كما نعتها "نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون"، ومؤسسة "بيت الثقافة"، وعدد من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الراحلة قد نُقلت الليلة الماضية إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء قبل أن تغادرها إلى منزلها بطلب من أسرتها بعد تدهور وضعها الصحي وضعف استجابة جسدها للعلاج بسبب إنهاكه بالمرض.

وخديجة أسد هي زوجة الفنان المغربي الراحل سعد الله عزيز، الذي شكلت معه ثنائيا فنيا رائدا لأكثر من 30 عاما، حيث أخرجا ومثّلا العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والسينمائية، كان أشهرها السلسلة التلفزيونية "لالا فاطمة" التي أصبحت خديجة معروفة باسمها.