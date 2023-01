بعد 6 أسابيع فقط من إطلاقه، تجاوز فيلم "أفاتار.. طريق الماء" (Avatar.. The Way of Water) ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي، ليحتل المرتبة السادسة في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما، كما يعد الأول في فترة ما بعد جائحة كورونا "كوفيد-19" التي أصابت العالم بالشلل لمدة عامين تقريبا.

فقد حقق الفيلم، الذي أخرجه جيمس كاميرون، نحو 600 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأميركية، و1.4 مليار دولار خارجها، حتى الآن.

جيمس كاميرون.. مُخرج ملياري

عند الترويج لفيلمه أشار كاميرون إلى أن الفيلم الجديد سيحتاج إلى كسب ما يصل إلى ملياري دولار ليتم اعتباره نجاحا ساحقا. وهو ما تحقق بالفعل، فقد كان نقطة مضيئة لشباك التذاكر منذ طرحه في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وظل في مقدمة القائمة خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

وبانضمام الفيلم لنادي الأفلام التي تجاوزت ملياري دولار، يصبح مخرجه جيمس كاميرون المخرج الوحيد في العالم بـ3 أفلام تجاوزت هذا الرقم، إذ يستقر على القمة فيلم "أفاتار" (Avatar) الذي أخرجه عام 2009، و"تيتانيك" (Titanic) في 1997، و"أفاتار.. طريق الماء" (Avatar.. The Way of Water)،

مزيد من الأرباح لديزني

منذ استحواذها على شركة "21 سينشري فوكس" وأستوديوهاتها في عام 2019، تملك شركة "ديزني" (عملاق صناعة الترفيه عالميا) حقوق عالم "Avatar"، بما فيها حقوق العرض والإنتاج، وأنفقت ما يقرب من 460 مليون دولار لإنتاج "أفاتار.. طريق الماء" والترويج له، مما يجعله أحد أغلى الأفلام على الإطلاق.

لكنها سرعان ما عوّضت ما أنفقته وحققت أرباحا تعادل 3 أضعاف تكلفته الإنتاجية، في شباك التذاكر فقط، وبهذه النتائج يُضاف مزيد من الأرباح إلى "ديزني" التي أنتجت 6 أفلام انضمت للقائمة، وتمتلك حقوق 8 أفلام من بين الـ10 الأولى عالميا في إيرادات شباك التذاكر في تاريخ السينما، فما هذه الأفلام؟

"أفاتار" Avatar

في ديسمبر/كانون الأول 2009 تم طرح فيلم "أفاتار" في دور العرض، بمؤثرات بصرية مبهرة وغير مسبوقة في حينها، كلّفت شركة "توينتيث سينشري" نحو 237 مليون دولار لإنتاجه، لكنه حقق أكثر من 10 أضعاف تكلفته ليصبح أكثر الأفلام ربحا في التاريخ بإيرادات بلغت أكثر من 2.9 مليار دولار عالميا.

"المنتقمون.. نهاية اللعبة" Avengers.. Endgame

ثاني الأفلام تحقيقا للإيرادات، وأعلى أفلام "ديزني" تحقيقا للأرباح، إذ طرحته في أبريل/نيسان 2019، بميزانية بلغت 356 مليون دولار، فيما حقق إيرادات قاربت 2.8 مليار دولار عالميا حتى الآن.

"تيتانيك" Titanic

حتى عام 2009، ظل فيلم "تيتانيك" على قمة الأعلى أرباحا في التاريخ، لمدة 12 عاما قبل أن يطرح مخرجه جيمس كاميرون فيلم "أفاتار"، ليتربع كاميرون على عرش الأفلام الأكثر ربحية. وكلّف "تيتانيك" شركة "توينتيث سنشري" 200 مليون دولار لإنتاجه، لكنه حصد 2.1 مليار دولار وأصبح في المرتبة الثالثة في قائمة الإيرادات الأعلى.

حرب النجوم.. القوة تستيقظ

بتكلفة إنتاجية بلغت 245 مليون دولار، طرحت شركة "ديزني" فيلم "حرب النجوم.. القوة تستيقظ" (Star Wars.. The Force Awakens) في ديسمبر/كانون الأول 2015 لتحصد به 2.07 مليار دولار ويحتل الفيلم المرتبة الرابعة من حيث إيرادات شباك التذاكر.

"المنتقمون.. حرب لانهائية"

في أبريل/نيسان 2018، طرحت "ديزني" فيلم "المنتقمون: حرب لا نهائية" (Avengers.. Infinity War)، وأنفقت في إنتاجه قرابة 316 مليون دولار، ليحقق لها الفيلم أرباحًا بلغت 2.05 مليار دولار من شباك التذاكر، ويصبح ثالث أفلامها في الأعلى أرباحًا، ويحتل المرتبة الخامسة عالميا في القائمة.

"الرجل العنكبوت.. لا طريق للوطن"

"سبايدر مان.. لا طريق للعودة" (Spider-Man.. No Way Home) هو الفيلم الرابع لـ"ديزني" في القائمة، والذي كلّفها نحو 200 مليون دولار، ومن خلاله حققت أرباحًا بلغت 1.92 مليار دولار، بعدما طرحته في قاعات العرض عبر العالم في ديسمبر/كانون الأول 2021.

"العالم الجوراسي" Jurassic World

أما الفيلم الوحيد لشركة "يونيفرسال بيكتشرز" في قائمة العشرة الأوائل، فقد حقق 1.67 مليار دولار، منذ طرحه عالميا في السينمات في يونيو/حزيران 2015، لكنه يظل صفقة رابحة، إذ حقق أرباحًا أكثر من 10 أضعاف تكلفته الإنتاجية التي بلغت 150 مليون دولار.

"الأسد الملك" Lion King

يبدو أن رهان ديزني على استعادة أفلامها القديمة كان رهانًا رابحًا، إذ حققت النسخة الجديدة من فيلم "الأسد الملك" (Lion King)، والتي طُرحت عبر العالم في 2019 إيرادات بلغت 1.66 مليار دولار، بينما كلف الشركة 260 مليون دولار لإنتاجه، ليصبح خامس الأفلام التي أنتجتها ديزني في قائمة الأعلى إيرادات.

"المنتقمون" The Avengers

في بدايات توسعاتها مع أستوديوهات "مارفل"، طرحت "ديزني" فيلم "المنتقمون" في أبريل/نيسان 2012، بتكلفة 220 مليون دولار، وتمكنت من مضاعفة أرباحها منه لتجمع إيرادات بلغت 1.52 مليار دولار.