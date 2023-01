عبر فيديو مباشر على حسابات أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" على منصات التواصل الاجتماعي تم إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2023، الخطوة الأولى في أهم حدث سينمائي دولي ينتظره الملايين من محبي الفن السابع كل عام، وقدم الفيديو والترشيحات كل من الممثل البريطاني الباكستاني المسلم "ريز أحمد" والممثلة "أليسون وليامز".

ويتنافس هذا العام 10 أفلام على جائزة أفضل فيلم، ولكن في السنوات الأخيرة تصاعد الاهتمام العالمي كذلك بجائزة أفضل فيلم دولي التي تتيح لأفلام من الدول الأخرى التنافس، لتصبح في حد ذاتها عرسا سينمائيا مصغرا، وقد ترشح لها 5 أفلام في 2023.

الأفلام العشرة الأفضل لهذا العام

تضمنت ترشيحات جائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم لعام 2023 الجاري 10 أفلام في قائمة خلت تقريبا من المفاجآت، وهي:

"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" (All Quiet on the Western Front).

"أفاتار: طريق الماء" (Avatar: The Way of Water).

"جنيات إينشرين" (The Banshees of Inisherin).

"إلفيس" (Elvis).

"كل شيء في كل مكان في وقت واحد" (Everything Everywhere All At Once).

"ذا فابلمانز" (The Fabelmans).

"تار" (Tár).

"توب غن: مافريك" (Top Gun: Maverick).

"مثلث الحزن" (Triangle of Sadness).

"حديث النساء" (Women Talking).

"كل شيء في كل مكان".. الحصان الأسود

استطاع الفيلم ذو الميزانية المحدودة والاسم الطويل "كل شيء في كل مكان في وقت واحد" (Everything Everywhere All at Once) تحقيق الكثير من الأرقام القياسية منذ عرضه، وها هو اليوم يصبح الفيلم صاحب أعلى ترشيحات العام لجوائز الأوسكار بـ11 ترشيحا دفعة واحدة.

تبدأ أحداث الفيلم في العالم الواقعي، وفيها نتعرف على الحياة الاعتيادية لسيدة أميركية من أصول آسيوية تجاهد للحفاظ على المغسلة التي تعيل عبرها أسرتها، وفي ذات الوقت تحاول إيجاد أرضية مشتركة تجمع بينها وبين ابنتها الشابة، ولكن سريعا ما تتغير حبكة الفيلم فتجد البطلة نفسها أمام خطر كبير يهدد العالم بالكامل، فتضطر للتنقل بين العوالم الموازية، وتحارب على كل الجبهات.

وبالإضافة إلى ترشيحات أفضل فيلم وأفضل إخراج لـ "دان كوان" و"دانيال شاينرت"، حصل الفيلم على ترشيحات أخرى منها 4 في فئة التمثيل، وأفضل مونتاج وتصميم أزياء وموسيقى تصويرية وأغنية أصلية.

جنيات إينشرين.. 9 ترشيحات

في المركز الثاني من حيث عدد الترشيحات فيلم "جنيات إينشرين" (The Banshees of Inisherin) من تأليف وإخراج مارتن ماكدونا الذي شارك في إنتاجه كذلك، وينتمي للكوميديا السوداء، وهو حول صديقين تتمزق حياتهما عندما يقع أحدهما ضحية الاكتئاب؛ الأمر الذي يضع الجميع تحت ضغط مخيف.

وقد ترشح الفيلم لجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل مونتاج وأفضل موسيقى، بالإضافة إلى 4 ترشيحات في فئة التمثيل هي أفضل ممثل في دور رئيسي لـ"كولن فاريل"، وأفضل ممثلة في دور مساعد (كيري كوندون) وأفضل ممثل في دور مساعد (بريندان جليسون) وأفضل ممثل في دور مساعد (باري كوجان).

إلفيس.. عودة الأسطورة

الأسطورة الغنائية إلفيس بريسلي عاد هذا العام للحياة في فيلم السيرة الذاتية الذي حمل اسمه "إلفيس" (Elvis)، وقد حقق نجاحا نقديا وجماهيريا، وها هو اليوم يُرشح لـ 7 جوائز، منها الجائزة الكبرى أفضل فيلم، وأفضل ممثل في دور رئيسي للممثل أوستين باتلر وأفضل صوت وأفضل تصوير وأفضل ديكور.

الفيلم من إخراج باز لورمان وتدور أحداثه حول صعود ونجاح النجم إلفيس بريسلي الذي شهدت مسيرته الكثير من الاضطرابات، ما أدى في النهاية لوفاته المفجعة.

مفاجآت الأوسكار 2023

أكبر استبعاد تم في جوائز هذا العام كان للنجم توم هانكس عن دوره في فيلم "إلفيس"، وقد توقع له الكثيرون ترشيحا لجائزة أفضل ممثل مساعد على الأقل لأدائه لشخصية الكولونيل توم باركر.

لكن على الجانب الآخر هناك أعمال حققت مفاجآت مثل "توب غن: مافريك" الذي لم يكتف بالمنافسة على لقب أعلى أفلام العام إيرادا، بل اقتنص 6 ترشيحات للأوسكار منها "أفضل فيلم" والذي لو فاز بها سيتسلمها توم كروز نجم العمل وكذلك منتجه، وبالإضافة إلى هذا الترشيح ينافس الفيلم في فئات المونتاج والموسيقى والصوت والمؤثرات البصرية والسيناريو المقتبس.

المفاجأة الثانية هي حصول فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" الألماني على 9 ترشيحات بالأوسكار، والفيلم الذي عُرض على نتفليكس قد يحقق المجد لهذه المنصة التي تكافح منذ سنوات للوصول إلى الجوائز المهمة، وهو فيلم ملحمي مناهض للحرب يستند إلى رواية بذات الاسم نُشرت عام 1929 للكاتب إريك ماريا ريمارك، وترشح الفيلم لجوائز أفضل فيلم وأفضل فيلم دولي وأفضل مكياج ومؤثرات بصرية.

Maverick did it again! #TopGun: Maverick is now the #1 Global Movie Premiere on #ParamountPlus EVER! pic.twitter.com/nIB3H1DCg0 — Paramount+ (@paramountplus) December 28, 2022

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز الأوسكار الـ95 في 23 مارس/آذار القادم، في حفل يقدمه الممثل الكوميدي "جيمي كيميل" للمرة الثالثة، بعد أن قدمه من قبل في النسختين الـ98 والـ90.