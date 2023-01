مع بداية كل عام، لا يشغل عشاق الدراما سوى المسلسلات الجديدة التي تنتظرهم. فمع كل المتغيرات في العالم والمخاوف والإجراءات الاحترازية الواجبة، ظل التلفزيون الجهاز الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لقضاء أوقات ممتعة بعيدا عن الارتباك والتوتر.

ومثلما أثبت عام 2022 تميّزه بالمسلسلات الجديدة والأصلية التي صدرت خلاله، مثل مسلسل "الدب" (The Bear)، و"وينزداي" (Wednesday)، يُتَوقّع في 2023 زيادة حصيلة الأعمال الدرامية الجديدة، خاصة مع انتشار المنصات وزيادة عددها، وهو ما رفع سقف المنافسة، وجعل الشبكات التلفزيونية تسعى للارتقاء إلى مستوى التحدي.

لهذا، إليكم قائمة بأهم المسلسلات الدرامية التي ننصحكم بمتابعتها في عام 2023:

1- مسلسل "حياة البالغين الكاذبة"

الترشيح الأول في القائمة سيُعرض خلال أيام على منصة "نتفليكس"، وهو مناسب لعشاق الأدب الإيطالي أو مَن أُعجبوا بفيلم "الابنة المفقودة" (The Lost Daughter) الذي ترشّح لثلاث جوائز أوسكار.

ذلك لأن المسلسل مُقتبس عن رواية للكاتبة نفسها، إيلينا فيرانتي، ويحمل العمل اسم "حياة البالغين الكاذبة" (The Lying Life of Adults)، ويحكي عن ابنة وحيدة تعيش طفولة سعيدة مع والديها، إلى أن تستمع ذات يوم لحديث سري بينما يصفها أبوها بالقبيحة مُصرحا بأنها تُشبه عمتها السيئة شكلا وصفة، فتُقرر الابنة البحث عن عمتها لمعرفة الحقيقة.

2- مسلسل "تقلُّص"

هذا العمل سيُعرض نهاية هذا الشهر أيضا على منصة "آبل تي في بلس" (Apple TV+)، وهو المسلسل الكوميدي "تقلُّص" (Shrinking) من بطولة هاريسون فورد وجيسون سيغل.

وهو يتمحور حول معالج نفسي فقد زوجته مؤخرا، وبسبب حزنه عليها، يبدأ في انتهاك قواعد مهنته وإخبار مرضاه بما يفكر فيه بالضبط، مما يُحدث بدوره تغييرات هائلة سواء في حياته أو حياة عملائه.

3- مسلسل "أسياد الجو"

بعد 13 عاما من إنتاج المسلسل التاريخي القصير "الهادي" (The Pacific) الحائز على 8 جوائز إيمي، و22 عاما من إنتاج المسلسل التاريخي المحدود "عصبة الأخوة" (Band of Brothers) الذي حصد 4 جوائز إيمي ونجح في أن يحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 250 عملا دراميا وفقا لموقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني، يُعاود كلٌّ من توم هانكس وستيفن سبيلبيرغ التعاون معا من جديد، وهذه المرة لإنتاج مسلسل ثالث يدور حول نفس الثيمة المفضلة لديهما، الحرب العالمية الثانية.

العمل يحمل اسم "أسياد الجو" (Masters of the Air)، وهو مسلسل محدود من 9 حلقات، سيُتاح للعرض عبر منصة "آبل تي في بلس" بدلا من منصة "إتش بي أو" (HBO) التي عرضت العملين السابقين.

تجري أحداث المسلسل على ارتفاع 5 أميال فوق سطح الأرض، حيث يُقاتل 11 رجلا داخل قاذفة تُعرف باسم "القلعة الطائرة" للنجاة بحياتهم ضد أسراب من المقاتلين الألمان.

4- مسلسل "ذا كونتيننتال"

ميل غيبسون، وبيتر غرين، وكولين وودل، هم أبطال المسلسل القصير "ذا كونتيننتال" (The Continental)، وهو عمل درامي من 3 حلقات فقط يجمع بين الجريمة والإثارة والحركة، ويُعد بمثابة "بريكول"، تدور أحداثه في عصر سابق لسلسلة أفلام "جون ويك" (John Wick)، وتحديدا منتصف السبعينيات في فندق "كونتيننتال" الذي لطالما اعتبر منطقة محايدة لأعضاء عالم الجريمة، حيث يتردد عليه العديد من القَتَلَة وأرباب السمعة السيئة.

ومع أن موعد عرض المسلسل لم يُعلن بعد، لكن من المتوقع أن يصدر في أعقاب فيلم "جون ويك-4" (John Wick: Chapter 4) المقرر عرضه في مارس/آذار 2023.

5- إعادة البحث عن هويّة

"مسز أميركان باي" (Mrs. American Pie) مسلسل آخر سيُعرض على منصة (Apple TV+)، من بطولة كريستين ويغ ولورا ديرن، وهو مقتبس عن الرواية الكوميدية "مستر آند مسز أميركان باي" (Mr. & Mrs. American Pie).

وهو دراما اجتماعية في إطار كوميدي من 10 حلقات، يتمحور حول امرأة تركها زوجها وتخلت عنها دائرتها الاجتماعية في الستينيات، وتحاول إعادة اكتشاف هويتها ومحاولة البقاء داخل المجتمع الراقي الذي نبذها، وهو ما يضطرها لخوض العديد من المعارك الشخصية والاجتماعية.

6- مسلسل "لم يمت بعد"

واستكمالا لثيمة البحث عن الذات، سيتاح عمل نسائي آخر على منصة "هولو"، هو مسلسل "لم يمت بعد" (Not Dead Yet) المُقتبس من الكتاب الكوميدي (Confessions of a 40-Something F-k Up).

تلعب دور البطولة جينا رودريغيز بطلة مسلسل "جين العذراء" (Jane the Virgin) الذي عُرِّب إلى مسلسل "الآنسة فرح"، ومن المتوقع أن تكون الكتابة على قدر عال من الحساسية مع كل ما تحمله من فكاهة، خاصة أنه من تأليف ديفيد وندسور وكيسي جونسون صُنّاع مسلسل "هذا نحن" (This Is Us).

تدور قصة المسلسل حول "نيل" التي عادت عزباء من جديد والأسوأ أنها مفلسة ومُحطّمة ولا وظيفة لديها، بعد أن تركت عملها من أجل الأسرة والاستقرار العاطفي. والآن وقد صار عليها العودة للحياة المهنية، تضطر للقبول بالوظيفة الوحيدة المتاحة، وهي كاتبة نعي، مما يُغيّر حياتها 180 درجة.

7- مسلسل "الأخير منا"

من لعبة فيديو هي الأكثر مبيعا إلى مسلسل يحمل الكثير من مقومات النجاح، بين حبكة مثيرة وشخصيات ثرية أصلية وثانوية والكثير من الإثارة والتشويق، هذه هي حال لعبة "الأخير منا" التي صدرت في 2013 وبيعت منها ملايين النسخ، قبل أن تُقرر منصة "إتش بي أو" (HBO) تحويلها إلى مسلسل "الأخير منا" (The Last of Us).

في المسلسل سنتعرّف على إيلي المراهقة المُحصَّنة ضد فيروس غامض يوشك أن يُودي بالعالم، وجويل الناجي الذي يجب عليه تهريبها خارج منطقة الحجر الصحي والوصول بها إلى جماعة معزولة تحاول تطوير علاج للمرض، وفي سبيل ذلك عليهم الهروب من المصابين الآخرين والمطاردات التي يتعرّضون لها من قِبل الشرطة.