"ماما نونا".. غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة المصرية كريمة مختار

احتفل محرك البحث "غوغل" اليوم الاثنين بذكرى ميلاد الفنانة المصرية كريمة مختار التي أحبها جمهور السينما والمسرح والتلفزيون من خلال أدوار الأم التي أدتها ببراعة خلال مشوارها الفني، ومن أبرزها مسلسل "يتربى في عزو" الذي أدت فيه دور "ماما نونا".

ولدت كريمة مختار يوم 16 يناير/كانون الثاني 1934 في العاصمة المصرية القاهرة، واسمها الحقيقي هو عطيات محمد البدري.

وقد تزوجت من المخرج الراحل نور الدمرداش (1958-1994) وأنجبت منه 4 أبناء، من بينهم الإعلامي معتز الدمرداش.

وحصلت كريمة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، لتبدأ بعدها مشوارا فنيا ثريا.

ذكرى ميلاد الفنانة #كريمة_مختار.. محطات تاريخية فى مسيرة أشهر أم فى تاريخ السينماhttps://t.co/hzAtwbG5Id pic.twitter.com/do1pepwGi5 — مبتدا (@Mobtada) January 16, 2023

بدايات ومشاركات

وكانت البداية مع الإذاعة، حيث شاركت في برنامج الأطفال "بابا شارو" وبرامج أخرى، قبل أن تدخل عالم التمثيل.

ولم تستطع كريمة مختار في البداية العمل في السينما بسبب معارضة أهلها، غير أن زواجها من الدمرداش ساعدها في اقتحام هذا المجال، وسجلت أول ظهور سينمائي في فيلم "ثمن الحرية" عام 1967، وأدت فيه دور أم رغم حداثة سنها آنذاك.

وقد شاركت في عشرات الأفلام، من أشهرها:

نحن لا نزرع الشوك

الحفيد

وبالوالدين إحسانا

رجل فقد عقله

يا رب ولد

الليلة الموعودة

سعد اليتيم

الفرح

ساعة ونص

أدوار ونجاحات

كما قدمت كريمة مختار قرابة 70 مسلسلا تلفزيونيا، من أبرزها:

رحلة السيد.. أبو العلا البشري

البخيل وأنا

هالة والدراويش

بريق في السحاب

الفرسان

الحاوي

حضرة الضابط أخي

المرافعة

دلع بنات

وحقق "يتربى في عزو" مع الممثل يحيى الفخراني عام 2007 -الذي أدت فيه كريمة دور الأم أيضا- نجاحا كبيرا لدرجة أن دمية تحمل اسم الشخصية "ماما نونا" طرحت بالأسواق التجارية حينها.

جميلة القلب والروح الست كريمة مختار (١٩٣٤ – ٢٠١٧) pic.twitter.com/m1BxL7SXeg — 🇪🇬Marwa Rizk🇪🇬 (@ah_ma77) January 14, 2023

وكانت لتلك الممثلة المصرية بصمة في المسرح من خلال "العيال كبرت" عام 1979 أمام حسن مصطفى ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة آنذاك مثل أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

كما اشتهرت كريمة مختار بدور الأم الذي أبدعت فيه بأول فيلم لها "ثمن الحرية"، لتصبح بعد ذلك واحدة من أفضل من قدموا هذا الدور بعد أمينة رزق وفردوس محمد.

وفي 12 يناير/كانون الثاني 2017 رحلت الممثلة المصرية بعد صراع مع المرض، إلا أن أعمالها لا تزال خالدة في ذاكرة محبيها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أعاد نشطاء نشر صور ومعلومات عن الفنانة الراحلة التي لقبوها بـ"أشهر أم في الوسط الفني المصري"، وتداولوا بعض المعلومات غير المعروفة عنها.

جوجل يحتفي بالذكرى 89 لميلاد #كريمة_مختار ما هو الدور الذي تحبه لها وتتذكره دائما؟ pic.twitter.com/mjORZgSTRR — معتز نادي 🇪🇬 (@MoatazNadi) January 16, 2023

وقالت حساب رقية العلمي "يحتفل غوغل اليوم 16 يناير بالذكرى الـ89 لميلاد الفنانة كريمة مختار، معتبرا إياها نموذجا للأم البسيطة الطيبة التي توجه النصائح دائما لأبنائها وتدليلها لهم والتخفيف عنهم في جميع أعباء الحياة".

يحتفل #غوغل اليوم 16 يناير بذكرى 89 لميلاد الفنانة #كريمة_مختار

معتبرها نموذجاً للأم البسيطة الطيبة التي توجه النصائح دائمًا لأبنائها وتدليلها لهم والتخفيف عنهم في جميع أعباء الحياة

#ماما_نونا #يتربى_في_عزو

من أعمالها المشاركة ببرنامج الطفل #بابا_شاور عبر أثير الإذاعة المصرية pic.twitter.com/UGRTF2eeiS — Rouquia Alami (@rouquia) January 16, 2023

من جانبها، علقت أمل ناضرين بالقول "إن كريمة مختار هي الشخصية التي تذكر الجميع بالأم المصرية الطيبة البسيطة التي تحب أبناءها بجنون ولا تستطيع الاستغناء عنهم أو ترفض لهم طلبا".

ومنذ أيام يتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقاطع وصور للفنانة كريمة مختار، فقد مرت الذكرى السادسة لرحيلها منذ 4 أيام فقط، وشارك حساب "روتانا سينما" ما وصفه بأصعب مشاهد الفنانة الراحلة من فيلم "ساعة ونص".

من أصعب مشاهد الدراما المصرية للراحلة الفنانة الكبيرة كريمة مختار من فيلم ساعة ونص 😔

" مافيش حد هيبقى حنين عليك أكتر من أمك ولا حد هيحبك زيها " 🥺❤️#KSA #روتانا_سينما pic.twitter.com/3HOV7ucpS9 — Rotana Cinema KSA (@RotanaCinemaKSA) January 12, 2023

وعنها قال حساب جريدة "صوت الأمة" المصرية "كانت طلتها مختلفة تشعرك بدفء مشاعرها بأدوارها ما بين الكوميدي والتراجيدي، ورغم مرور سنوات على رحيلها فإنها ما زالت في ذاكرتنا، فقد تركت أثرا كبيرا في نفوس جمهورها، فاعتبرها الكثيرون بمثابة أم لهم".