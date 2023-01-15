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بعد أغنية "الانتقام" لشاكيرا.. بيكيه يدافع عن كاسيو وهيونداي وتويوتا تدخلان على الخط

Spain Basketball World Cup FC Barcelona's player Gerard Pique, right, and Colombian singer Shakira attend a Basketball World Cup quarterfinal match between Slovenia and United States at the Palau Sant Jordi in Barcelona, Spain, Tuesday, Sept. 9, 2014. The 2014 Basketball World Cup competition will take place in various cities in Spain from Aug. 30 through to Sept. 14. (AP Photo/Manu Fernandez)
النجمة الكولومبية شاكيرا تسخر من شريكها السابق نجم كرة القدم جيرارد بيكيه (أسوشيتد برس)
15/1/2023-|آخر تحديث: 15/1/202309:48 PM (مكة المكرمة)

حرب محتدمة أشعلتها النجمة الكولومبية شاكيرا ضد شريكها السابق جيرارد بيكيه في الأيام الماضية، بعد إطلاقها أغنية تسخر فيها من علاقتها به خلال السنوات الماضية.

الأغنية سجلت أرقاما قياسية قدرت بـ63 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة الأولى من إطلاقها، وحققت حتى الآن 111 مليون مشاهدة، وتصدرت المركز الأول في مشاهدات المحتوى الموسيقي، مما يجعلها الأغنية اللاتينية الجديدة الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، كما المنصات الموسيقية الأخرى مثل "سبوتيفاي" بملايين مرات الاستماع.

تضمنت كلمات الأغنية التي غنتها شاكيرا باللغة الإسبانية جملا موجهة للاعب المنتخب الإسباني السابق، "لقد استبدلت فيراري بسيارة [رينو] توينجو/ لقد استبدلت ساعة رولكس بكاسيو".

وأضافت شاكيرا (45 عامًا) "ذئب مثلي لا يناسب الناشئين.. ليس ذنبي أنك تتعرض للانتقاد.. آسفة لن أعود حتى ولو توسلت إلي، لا أريد خيبة أمل جديدة، عندما احتجت إليك أظهرت لي أسوأ نسخة منك".

من جانبه، حاول بيكيه تجاهل الأصداء التي تبعت أغنية شاكيرا، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي، يوم الخميس الماضي، "غدا الساعة التاسعة مساءً دوري الملوك، ستكون الحياة رائعة"، لكنه ظهر لاحقًا في بث مباشر لبرنامج تابع لـ"دوري الملوك" (Kings League) -الذي تنظمه شركة يمتلكها بيكيه- مرتديا ساعة يد من علامة "كاسيو"، وقال ساخرا إنها ساعة تدوم مدى الحياة.

وأضاف بيكيه "لقد أرسلت كاسيو ساعات جديدة لنا"، مؤكدا التوصل إلى اتفاق رعاية بين البطولة وشركة كاسيو.

وفي حين أن شركة كاسيو لم تصدر بيانا رسميا للتعليق على السجال الدائر بين الثنائي، فإن شركات أخرى استغلت الحدث للتسويق لمنتجاتها، فنشرت شركة هيونداي تغريدة -باللغة الإسبانية- لإحدى سياراتها، كتبت فيها "السيارة تشارك في الرالي فقط، آسفون إذا رشتك"، وهي على غرار جملة لشاكيرا بالأغنية.

وكذلك نشر الحساب الرسمي لشركة تويوتا (إسبانيا) تغريدة كُتب فيها "مع تويوتا ريلاكس (Toyota Relax) لديك 10 سنوات من الضمان، هل يمكنك الوثوق بأي شخص آخر غيرنا؟ فكر جيدا، لن يكون هناك من يتركك أكثر هدوءًا" في إشارة إلى مدة ارتباط شاكيرا وبيكيه.

وكانت شاكيرا قد انفصلت عن نجم كرة القدم بيكيه، الذي لعب لمصلحة أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني، العام الماضي، بعد أكثر من عقد ولديهما طفلان. ومنذ ذلك الحين، بدأ قلب الدفاع السابق، ذو الـ35 عامًا، علاقة مع الشابة الإسبانية كلارا شيا.

المصدر : مواقع إلكترونية