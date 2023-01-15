حرب محتدمة أشعلتها النجمة الكولومبية شاكيرا ضد شريكها السابق جيرارد بيكيه في الأيام الماضية، بعد إطلاقها أغنية تسخر فيها من علاقتها به خلال السنوات الماضية.

الأغنية سجلت أرقاما قياسية قدرت بـ63 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة الأولى من إطلاقها، وحققت حتى الآن 111 مليون مشاهدة، وتصدرت المركز الأول في مشاهدات المحتوى الموسيقي، مما يجعلها الأغنية اللاتينية الجديدة الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، كما المنصات الموسيقية الأخرى مثل "سبوتيفاي" بملايين مرات الاستماع.

تضمنت كلمات الأغنية التي غنتها شاكيرا باللغة الإسبانية جملا موجهة للاعب المنتخب الإسباني السابق، "لقد استبدلت فيراري بسيارة [رينو] توينجو/ لقد استبدلت ساعة رولكس بكاسيو".

وأضافت شاكيرا (45 عامًا) "ذئب مثلي لا يناسب الناشئين.. ليس ذنبي أنك تتعرض للانتقاد.. آسفة لن أعود حتى ولو توسلت إلي، لا أريد خيبة أمل جديدة، عندما احتجت إليك أظهرت لي أسوأ نسخة منك".

من جانبه، حاول بيكيه تجاهل الأصداء التي تبعت أغنية شاكيرا، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي، يوم الخميس الماضي، "غدا الساعة التاسعة مساءً دوري الملوك، ستكون الحياة رائعة"، لكنه ظهر لاحقًا في بث مباشر لبرنامج تابع لـ"دوري الملوك" (Kings League) -الذي تنظمه شركة يمتلكها بيكيه- مرتديا ساعة يد من علامة "كاسيو"، وقال ساخرا إنها ساعة تدوم مدى الحياة.

وأضاف بيكيه "لقد أرسلت كاسيو ساعات جديدة لنا"، مؤكدا التوصل إلى اتفاق رعاية بين البطولة وشركة كاسيو.

"Casio":

Por el anuncio de Gerard Piqué en la #KingsLeague pic.twitter.com/MIIQpR5BPB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2023

وفي حين أن شركة كاسيو لم تصدر بيانا رسميا للتعليق على السجال الدائر بين الثنائي، فإن شركات أخرى استغلت الحدث للتسويق لمنتجاتها، فنشرت شركة هيونداي تغريدة -باللغة الإسبانية- لإحدى سياراتها، كتبت فيها "السيارة تشارك في الرالي فقط، آسفون إذا رشتك"، وهي على غرار جملة لشاكيرا بالأغنية.

Yo solo hago Rally, perdón que te sal-pique pic.twitter.com/Gfp5PdIvFr — Hyundai España (@HyundaiEsp) January 12, 2023

وكذلك نشر الحساب الرسمي لشركة تويوتا (إسبانيا) تغريدة كُتب فيها "مع تويوتا ريلاكس (Toyota Relax) لديك 10 سنوات من الضمان، هل يمكنك الوثوق بأي شخص آخر غيرنا؟ فكر جيدا، لن يكون هناك من يتركك أكثر هدوءًا" في إشارة إلى مدة ارتباط شاكيرا وبيكيه.

Con Toyota Relax tienes hasta 10 años de garantía, ¿te puedes fiar de alguien más que de nosotros? CLARA-MENTE no habrá nadie que te deje más tranquilo 😉 — Toyota España (@Toyota_Esp) January 13, 2023

وكانت شاكيرا قد انفصلت عن نجم كرة القدم بيكيه، الذي لعب لمصلحة أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني، العام الماضي، بعد أكثر من عقد ولديهما طفلان. ومنذ ذلك الحين، بدأ قلب الدفاع السابق، ذو الـ35 عامًا، علاقة مع الشابة الإسبانية كلارا شيا.