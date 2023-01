العين الزرقاء الشاحبة.. أول أفلام الموهوب كريستيان بيل في 2023

في الأسبوع الأول من عام 2023 طرحت منصة نتفليكس (Netflix) فيلم "العين الزرقاء الشاحبة" (The Pale Blue Eye) بطولة النجم كريستيان بيل، وهو عمل ينتمي إلى الإثارة والتشويق.

وقبل إضافته إلى المنصة عرضت نتفليكس الفيلم بصورة محدودة في بعض دور السينما، وهو أمر مشاع لإتاحة الفرصة أمام الأفلام للترشح للجوائز.

لكن فيلم كريستيان بيل لن يحصل على ترشيح أوسكار جديد، بل المؤكد أنه فيلم مسلٍ للمشاهدين، ويجعلهم يترددون بين رغبتهم في إغماض عيونهم هربا من المشاهد المخيفة أو خوفهم من تفويت لقطة قد تغير الأحداث.

يقدم كريستيان بيل في الفيلم دور الشخصية الخيالية "أوغستوس لاندور"، وهو محقق شرطة متقاعد وأرمل، يعيش وحيدا في كوخه بإحدى ضواحي نيويورك عام 1830، يتمتع بسمعة طيبة لقدرته على حل أصعب القضايا.

وتستدعي الأكاديمية الحربية الأميركية المحقق السابق للتحقيق في قضية انتحار أحد الطلبة، ليتضح سريعا أنها جريمة قتل بعدما يقوم شخص ما بنزع قلب الضحية خلال وجود الجثة في المشرحة.

وخلال استجوابه زملاء القتيل يقابل أوغستوس لاندور الشاعر الأميركي الشاب إدغار آلان بو أحد طلاب الأكاديمية في هذه الفترة، والذي لديه اهتمام خاص بالجرائم والأجواء المرعبة، الأمر الذي يتطور بعد ذلك في أدبه، وهو شخصية حقيقية تم افتراض وجودها في هذا العالم الفيلمي.

ومكن ذكاء آلان بو وأسلوبه الخاص في رؤية الواقع من مساعدة المحقق المتقاعد على حل الجريمة.

كان آلان بو حينها شاعرا، لكنه لم يصل بعد إلى الشهرة التي اكتسبها كمحقق في القضايا المرعبة.

الفيلم المقتبس من رواية بالاسم ذاته للكاتب لويس بايارد يركز على الجريمة الخيالية التي من المفترض أنها قادت الشاعر إلى هذا الاتجاه (التحقيق في الجرائم)، وعززت ولعه بالموت والرومانسية السوداء الحزينة.

يذكر أنه لم تتم الإشارة في كلا العملين الأدبي أو السينمائي إلى إدمان الشاعر الكحول بشكل لاحق في حياته، لكن تم إبراز الجانب الحكيم والذكي فيه.

جسد شخصية الشاعر آلان بو الممثل هاري ميلينغ، وهو الدور الذي عرض سابقا على الشاب الموهوب تيموثي تشلامي، وكان بحاجة إلى أسلوب الأخير الهادئ والمليء بالكاريزما في ضخ الحياة في الشخصية، لكن أداء ميلينغ أضفى عليها طابعا من الطرافة في بعض الأحيان، ولم يكن مقنعا بما فيه الكفاية في المشاهد الحادة والعنيفة.

وعلى العكس من أداء ميلينغ جاء أداء كريستيان بيل ساحرا على الدوام، فقد استطاع أن يقدم إضافة حقيقية إلى فيلم متوسط المستوى بموهبته الكبيرة.

في هذا العمل يؤدي دورا يشبه نسخة أكثر حزنا من شارلوك هولمز الشهير، يعاني الوحدة والفراغ، ويجد في إدغار آلان بو الشاب شريكا يشبه مكانة واتسون لدى هولمز، وفي الوقت نفسه علاقة أبوية أكثر.

