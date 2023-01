وفاة ليزا ماري الابنة الوحيدة لأسطورة الروك إلفيس بريسلي والزوجة الأولى لمايكل جاكسون

توفيت ليزا ماري بريسلي المغنية وكاتبة الأغاني والابنة الوحيدة لأسطورة الغناء إلفيس بريسلي والزوجة الأولى لمايكل جاكسون، عن عمر 54 عامًا.

وأعلنت والدتها الممثلة بريسيلا بريسلي -في بيان- وفاة ليزا ماري أمس الخميس في مستشفى ومركز ويست هيلز الطبي، بعد تعرضها لسكتة قلبية في وقت سابق أمس بمنزلها في كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وقالت بريسيلا "بقلب مثقل.. يجب أن أشارك تلك الأخبار المدمرة، لقد رحلت ابنتي الجميلة ليزا ماري".

وأضافت "لقد كانت المرأة الأكثر شغفًا وقوة وحبًّا، التي عرفتها على الإطلاق". وطالبت بريسيلا الجميع باحترام خصوصية العائلة تجاه خسارتها العميقة.

أميرة الروك

وُلدت ليزا ماري بريسلي، الملقبة بأميرة الروك، في ذروة شهرة ملك موسيقى الروك آند رول "إلفيس بريسلي" في عام 1968.

بدأت ليزا مسيرتها الموسيقية في عام 2003 بألبوم "لمن يهمه الأمر" (To Whom it may concern) الذي أحرز المركز الخامس على قائمة بيلبورد 200 Billboard Charts للألبومات الأكثر مبيعا، وكتبت جميع كلمات الألبوم باستثناء أغنية واحدة وشاركت في تلحين كل أغانيه، كما احتل ألبومها التالي "الآن ماذا" المركز التاسع بقائمة بيلبورد.

في ذلك الوقت، صرحت ليزا ماري بريسلي بأن على الجميع التوقف عن تعريضها لمشاعر الضغط والمقارنة بوالدها المغني الأسطوري.

وظهرت ليزا ماري في تصوير أغنية مايكل جاكسون "أنت لست وحيدا" (You are not alone)، في عام 1995، الذي تزوجته بعد طلاقها من زوجها السابق.