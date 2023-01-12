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وفاة المحارب ذي الأوتار الستة.. حزن ورثاء لكبير عازفي الغيتار البريطاني جيف بيك

FILE PHOTO: Musician Jeff Beck performs during the Helsinki Blues Festival, in Helsinki
يُعتبر جيف بيك المولود في يونيو/ حزيران 1944 قرب لندن أحد أفضل عازفي الغيتار (رويترز)
12/1/2023

خلّفت وفاة البريطاني جيف بيك، "كبير عازفي الغيتار" لموسيقى الروك والبلوز وحتى الجاز، حالة من الحزن بين محبيه، وفي حين أعاد أصدقاؤه والمولعون به مشاركة ذكرياتهم مع الفنان الراحل وموسيقاه، أكد آخرون أن مسيرة بيك ستظل متفردة.

وجاء في بيان نشره موقع الموسيقي عبر الإنترنت مساء أمس الأربعاء "باسم عائلته، ننعى ببالغ الأسى جيف بيك الذي توفي بهدوء الثلاثاء بعد إصابته فجأة بالتهاب السحايا الجرثومي".

أسطورة وتمييز

كان بيك قد صنع أسطورته مع جيمي بيج وإريك كلابتون ضمن فرقة "ذي يارد بيردز" The Yardbirds في الستينيات، وقد توفي عن عمر 78 عاما الثلاثاء.

وفاز بيك بـ8 جوائز غرامي (Grammy Awards) ‏تقديرا لمهارته وتأثيراته المتعددة وحسه الابتكاري على الغيتار الكهربائي خلال مسيرة مهنية استمرت حوالي 6 عقود.

وتوقف جميع أقرانه، من ميك جاغر إلى جيمي بيج، ومعظمهم بريطانيون من الجيل نفسه وُلدوا في أربعينيات القرن الماضي، عند "عبقرية" العازف الراحل.

وأشاد جاغر، قائد فرقة رولينغ ستونز، في مقطع فيديو على تويتر بجيف بيك، واصفا إياه بأنه "رجل رائع وأحد أعظم عازفي الغيتار في العالم".

عازف متفرد

من جهته، كتب جين سيمونز من فرقة "كيس" لموسيقى الهارد روك، على تويتر أيضا "لا أحد يعزف مثل جيف".

وكتب مغني موسيقى الهيفي ميتال البريطاني أوزي أوزبورن على تويتر "إنه لشرف عظيم أني شاركت معه بالعزف في ألبومه الأخير".

وقال الموسيقي الشهير بول يونغ إنه "محطم بسبب الموت المفاجئ والمأساوي لعازف الغيتار الأسطوري"، مضيفا أن جيفري أرنولد بيك كان "كبير عازفي الغيتار".

ويُعتبر جيف بيك المولود في يونيو/ حزيران 1944 قرب لندن، أحد أفضل عازفي الغيتار، وانضم بيك إلى بيج في فرقة الروك "ذي يارد بيردز" في عام 1965، مباشرة بعد مغادرة كلابتون.

وصنع الثنائي أسطورة موسيقية بفضل ألبومات وأغنيات شهيرة، بينها "Shapes of Things" و "Over Under Sideways Down"، قبل أن يؤسس بيج فرقة "ليد زيبلين".

وعلى إنستغرام، أشاد جيمي بيج البالغ 79 عاما، "بالمحارب ذي الأوتار الستة الذي لم يعد موجودا لنعجب بالسحر الذي كان قادرا على نشره على مشاعرنا الفانية".

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تنويع موسيقي

مع قدرة لافتة على الانتقال من نمط إلى آخر (موسيقى الروك، والهارد روك، والبلوز، والجاز)، والابتكار المستمر بصوت آلاته، أسس بيك في مطلع الستينيات والسبعينيات فرقة الهارد روك The Jeff Beck Group "ذي جيف بيك غروب" مع المغني البريطاني المغمور آنذاك رود ستيوارت ورون وود من فرقة رولينغ ستونز. وقال ستيوارت مساء الأربعاء إن "جيف بيك (جاء) من كوكب آخر".

مسيرة ونجاح

بدأ جيف بيك بعد ذلك مسيرة طويلة منفردة، حقق خلالها نجاحا في منتصف السبعينيات من خلال ألبوم بلو باي بلو "Blow By Blow".

في الثمانينيات والتسعينيات، عزف الغيتار في حفلات موسيقية لبعض من كبار النجوم من أمثال ميك جاغر، وتينا تورنر، وروجر ووترز، وجون بون جوفي.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 12: (L-R) Jeff Beck and Johnny Depp attend SiriusXM's Town Hall hosted by Steven Van Zandt in support of their new album ‘18’ on October 12, 2022 in New York City. Noam Galai/Getty Images for SiriusXM/AFP
بيك (يسار) مع جوني ديب (الفرنسية)

وخلال مهرجان الجاز في مونتريال عام 2009، اعترف بأنه "كان من الصعب جدا تحديد مصدر الصوت لدي".

وقال أيضا إنه تأثر بأسماء كبيرة في المجال، عدّد منها لس بول ورافي شانكار ودجانغو رينهارت.

وعُرف بيك أيضا بالتغييرات التي كان يُحدثها على صوت الغيتار خلال العزف، في أسلوب كانت تجربه في الفترة عينها فرقة "ذي هو" لبيت تاونسند.

وفي عام 2015، صنفته مجلة "رولينغ ستون" في المركز الخامس في قائمتها لأكبر 100 عازف غيتار في كل العصور.

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر بيك ألبوما وعزف في حفلة موسيقية مع صديقه الممثل والموسيقي الأميركي جوني ديب.

يشار إلى أن جيف بيك من محبي آلات الغيتار الصوتية، وكان يفضل تلك الكهربائية المصنوعة من علامتي Fender وGibson.

المصدر : الفرنسية