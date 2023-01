وفاة المحارب ذي الأوتار الستة.. حزن ورثاء لكبير عازفي الغيتار البريطاني جيف بيك

خلّفت وفاة البريطاني جيف بيك، "كبير عازفي الغيتار" لموسيقى الروك والبلوز وحتى الجاز، حالة من الحزن بين محبيه، وفي حين أعاد أصدقاؤه والمولعون به مشاركة ذكرياتهم مع الفنان الراحل وموسيقاه، أكد آخرون أن مسيرة بيك ستظل متفردة.

وجاء في بيان نشره موقع الموسيقي عبر الإنترنت مساء أمس الأربعاء "باسم عائلته، ننعى ببالغ الأسى جيف بيك الذي توفي بهدوء الثلاثاء بعد إصابته فجأة بالتهاب السحايا الجرثومي".

View this post on Instagram A post shared by Jeff Beck (@jeffbeckofficial)

أسطورة وتمييز

كان بيك قد صنع أسطورته مع جيمي بيج وإريك كلابتون ضمن فرقة "ذي يارد بيردز" The Yardbirds في الستينيات، وقد توفي عن عمر 78 عاما الثلاثاء.

وفاز بيك بـ8 جوائز غرامي (Grammy Awards) ‏تقديرا لمهارته وتأثيراته المتعددة وحسه الابتكاري على الغيتار الكهربائي خلال مسيرة مهنية استمرت حوالي 6 عقود.

وتوقف جميع أقرانه، من ميك جاغر إلى جيمي بيج، ومعظمهم بريطانيون من الجيل نفسه وُلدوا في أربعينيات القرن الماضي، عند "عبقرية" العازف الراحل.

وأشاد جاغر، قائد فرقة رولينغ ستونز، في مقطع فيديو على تويتر بجيف بيك، واصفا إياه بأنه "رجل رائع وأحد أعظم عازفي الغيتار في العالم".

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

عازف متفرد

من جهته، كتب جين سيمونز من فرقة "كيس" لموسيقى الهارد روك، على تويتر أيضا "لا أحد يعزف مثل جيف".

وكتب مغني موسيقى الهيفي ميتال البريطاني أوزي أوزبورن على تويتر "إنه لشرف عظيم أني شاركت معه بالعزف في ألبومه الأخير".

I can’t express how saddened I am to hear of @JeffBeckMusic’s passing. What a terrible loss for his family, friends & his many fans. It was such an honor to have known Jeff & an incredible honor to have had him play on my most recent album, #PatientNumber9.

Long live #JeffBeck pic.twitter.com/hG6O9tzfij — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 11, 2023

وقال الموسيقي الشهير بول يونغ إنه "محطم بسبب الموت المفاجئ والمأساوي لعازف الغيتار الأسطوري"، مضيفا أن جيفري أرنولد بيك كان "كبير عازفي الغيتار".

Devastated to hear of the sudden and tragic death of legendary guitarist Jeff Beck. He was loved by everyone in the know; the guitarists guitarist! My condolences to his family & friends RIP. 😢 pic.twitter.com/OcCv1jSNvx — Paul Young (@PaulYoungParlez) January 11, 2023

ويُعتبر جيف بيك المولود في يونيو/ حزيران 1944 قرب لندن، أحد أفضل عازفي الغيتار، وانضم بيك إلى بيج في فرقة الروك "ذي يارد بيردز" في عام 1965، مباشرة بعد مغادرة كلابتون.

وصنع الثنائي أسطورة موسيقية بفضل ألبومات وأغنيات شهيرة، بينها "Shapes of Things" و "Over Under Sideways Down"، قبل أن يؤسس بيج فرقة "ليد زيبلين".

وعلى إنستغرام، أشاد جيمي بيج البالغ 79 عاما، "بالمحارب ذي الأوتار الستة الذي لم يعد موجودا لنعجب بالسحر الذي كان قادرا على نشره على مشاعرنا الفانية".

View this post on Instagram A post shared by Jimmy Page (@jimmypage)

تنويع موسيقي

مع قدرة لافتة على الانتقال من نمط إلى آخر (موسيقى الروك، والهارد روك، والبلوز، والجاز)، والابتكار المستمر بصوت آلاته، أسس بيك في مطلع الستينيات والسبعينيات فرقة الهارد روك The Jeff Beck Group "ذي جيف بيك غروب" مع المغني البريطاني المغمور آنذاك رود ستيوارت ورون وود من فرقة رولينغ ستونز. وقال ستيوارت مساء الأربعاء إن "جيف بيك (جاء) من كوكب آخر".

1/2

Jeff Beck was on another planet . He took me and Ronnie Wood to the USA in the late 60s in his band the Jeff Beck Group

and we haven’t looked back since . pic.twitter.com/uS7bbWsHgW — Sir Rod Stewart (@rodstewart) January 11, 2023

مسيرة ونجاح

بدأ جيف بيك بعد ذلك مسيرة طويلة منفردة، حقق خلالها نجاحا في منتصف السبعينيات من خلال ألبوم بلو باي بلو "Blow By Blow".

في الثمانينيات والتسعينيات، عزف الغيتار في حفلات موسيقية لبعض من كبار النجوم من أمثال ميك جاغر، وتينا تورنر، وروجر ووترز، وجون بون جوفي.

وخلال مهرجان الجاز في مونتريال عام 2009، اعترف بأنه "كان من الصعب جدا تحديد مصدر الصوت لدي".

وقال أيضا إنه تأثر بأسماء كبيرة في المجال، عدّد منها لس بول ورافي شانكار ودجانغو رينهارت.

وعُرف بيك أيضا بالتغييرات التي كان يُحدثها على صوت الغيتار خلال العزف، في أسلوب كانت تجربه في الفترة عينها فرقة "ذي هو" لبيت تاونسند.

وفي عام 2015، صنفته مجلة "رولينغ ستون" في المركز الخامس في قائمتها لأكبر 100 عازف غيتار في كل العصور.

Shocked to hear about the death of legendary English guitarist #jeffbeck, 78, from bacterial meningitis. Feel even more lucky to have seen him for the 1st time last Oct in #toronto at #Meridian hall. My video as he & special guest #johnnydepp play link Wray’s Rumble. #RIPJeffBeck pic.twitter.com/ZXcdIeycD4 — Jane Stevenson (@JaneCStevenson) January 12, 2023

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر بيك ألبوما وعزف في حفلة موسيقية مع صديقه الممثل والموسيقي الأميركي جوني ديب.

يشار إلى أن جيف بيك من محبي آلات الغيتار الصوتية، وكان يفضل تلك الكهربائية المصنوعة من علامتي Fender وGibson.