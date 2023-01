كل ما تريد معرفته عن الأفلام الفائزة بغولدن غلوب 2023

منافسة شرسة جرت بين الأفلام والمسلسلات المرشحة لغولدن غلوب 2023 طوال الفترة الماضية، قبل أن يتم الإعلان عن الأعمال الفائزة أمس الأول خلال الدورة الـ80.

ورغم ترجيح غياب العديد من الفنانين عن تسلم الجوائز بسبب بعض المشكلات التي طالت رابطة هوليود للصحافة المنظمة لغولدن غلوب، فقد شهد الحفل حضور الغالبية، وإليكم كل ما تحتاجون معرفته عن الأفلام الفائزة لهذا العام:

A look at this year's Golden Globe WINNER for Best Picture – Drama, @thefabelmans! What a FANTASTIC film 🎥✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/HAnoMQULT9 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

أفضل فيلم درامي

جائزة أفضل فيلم درامي حصدها فيلم ""ذا فابلمانز" (The Fabelmans) لستيفن سبيلبيرغ الذي أخرجه وشارك في كتابته وإنتاجه مع توني كوشنر، خاصة أنه شبه سيرة ذاتية لسبيلبيرغ، إذ استعرض العمل -بتصرّف- لمحة من مراهقته وسنواته الأولى كمخرج، بالإضافة إلى ذكرياته مع أسرته.

ورغم أن سبيلبيرغ وضع حجر الأساس لهذا المشروع برفقة شقيقته في 1999، بل وانتهى من السيناريو الذي منحه اسم "سأكون في المنزل"، فإنه تراجع عن تنفيذه بسبب تحفظاته في ما يخص تعرّض والديه للأذى جراء كشف خفايا حياتهم، قبل أن يُعيد النظر بالمشروع في 2019.

The FINAL Golden Globe 🏆 of the night goes to @thefabelmans for Best Picture – Drama. A huge congratulations to everyone involved in such an amazing film! #GoldenGlobes pic.twitter.com/kELA8EFdJt — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

وما أن عُرض العمل حتى حاز على استحسان النقاد، بينما اختاره "المجلس الوطني للمراجعة والمعهد الأميركي للأفلام" ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2022، وترشح إلى 5 جوائز غولدن غلوب، حصد منها جائزتي أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج.

كما نال 11 ترشيحا في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الـ28، ومن المتوقع له المنافسة على الأوسكار.

لكن الغريب أن العمل لم يحصد أرباحا سوى 16.4 مليون دولار من إجمالي ميزانية 40 مليون دولار، مما يجعله الأسوأ بتاريخ سبيلبيرغ من حيث الأرباح.

Spielberg back at it again with his FIFTH Golden Globe Award! #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZhZJz7XRN4 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 12, 2023

أفضل فيلم كوميدي موسيقي

من الأعمال التي حصدت عدة جوائز الليلة الماضية، فيلم "جنّيات إنشيرين" (The Banshees of Inisherin)، فقد فاز بجائزة أفضل فيلم كوميدي موسيقي، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل بفيلم كوميدي.

نال الجائزة الأخيرة بطل العمل النجم كولين فاريل، الذي صرّح خلال استلامه الجائزة بعدم توقعه أن تشهد أفلامه أي إقبال جماهيري، وهو ما يجعل فوزه بالجوائز مفاجئا إن لم يكن صادما.

أما عن قصة العمل فتحكي عن اثنين طالما كانا صديقين طوال عمرهما، وبسبب مأزق نفسي يُقرر أحدهما إنهاء صداقته مع الآخر، مما ينتج عنه بالتبعية الكثير من العواقب والتوترات بحياة كل منهما.

يُعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني مع المخرج مارتن ماكدونا والممثل برندان غليسون، بعد عملهما سويا بعام 2007 خلال فيلم "في بروج" (In Bruges) الذي ترشح وقتها للأوسكار، وفاز عنه فاريل بغولدن غلوب، في حين فاز ماكدونا بالبافتا البريطانية لأفضل سيناريو.

أفضل فيلم أجنبي

جاءت جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية من نصيب الفيلم الأرجنتيني "الأرجنتين 1985" (Argentina 1985) الذي ينتمي لفئة السيرة الذاتية الممزوجة بالكثير من الدراما والجريمة.

فمن خلال قصته قام صانعوه بتتبع فريق من المحامين وجهات التحقيق، مستعرضين ما تكبدوه من معاناة إثر معركتهم الشرسة خلال خضوع المجلس العسكري الدكتاتوري لمحاكمة مدنية بالثمانينيات، وهي التجربة التي يمكن وصفها بالنادرة بتاريخ العالم المعاصر.

جدير بالذكر أن المنافسة التي شهدتها تلك الفئة لم تكن باليسيرة، مما جعل من الصعب التنبؤ مسبقا بالفائز، ذلك أن الأفلام المنافسة الأخرى كانت قوية فنيا، وهو ما قد يُصعّب الاختيار على أكاديمية الأوسكار مستقبلا كذلك.

تلك الأعمال هي الفيلم البلجيكي "قريب" (Close) والفيلم الهندي "آر آر آر" (RRR)، والفيلم الكوري "قرار الرحيل" (Decision to Leave)، والفيلم الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" (All Quiet on the Western Front).

So excited to see Argentina, 1985 win for Best Motion Picture – Non-English Language tonight! 💛 Watch the #GoldenGlobes LIVE on NBC and Peacock! pic.twitter.com/bFw56UfrkO — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

أفضل فيلم رسوم متحركة

أما جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة فحصل عليها فيلم "بينوكيو" (Guillermo del Toro’s Pinocchio)، أحد الإنتاجات الأصلية لمنصة "نتفليكس". وهو العمل الذي أحبه النقاد والجمهور. فمن جهة فاز بالغولدن غلوب وقطعا سينافس بقوة على الأوسكار، ومن ناحية أخرى منحه الجمهور تقييما بلغ 7.7 على موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني.

الفيلم معالجة سوداوية لقصة بينوكيو الشهيرة، إخراج المكسيكي غييرمو ديل تورو الذي شارك بكتابته مع باتريك ماكهيل ونفذه مُستخدما تقنية "إيقاف الحركة" (Stop Motion) .

يتناول العمل قصة بينوكيو التي تجري في إحدى المدن الإيطالية وتحديدا خلال الحرب العالمية الأولى التي ابتلت مَن عاصروها بالفقد والموت. فبعد أن يخسر البطل العجوز ابنه جرّاء قتله بقنبلة، يُصاب بحالة من الحزن والجنون المُفعم بالغضب، وهنا يقرر صنع تمثال بينوكيو الذي يغير حياته تماما ويزيدها اضطرابا.