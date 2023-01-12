صندوق استثماري سعودي يشارك في إنتاج فيلم جوني ديب الجديد

أعلن صندوق سعودي متخصص بالاستثمار في صناعة السينما اليوم الخميس أنه يشارك في إنتاج الفيلم الجديد لجوني ديب بطل سلسلة "قراصنة الكاريبي" (Pirates of the Caribbean). والفيلم الجديد هو دراما فرنسية يؤدي فيها النجم الهوليودي دور الملك لويس الخامس عشر.

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي -وهو مؤسسة تابعة للصندوق الاستثماري السعودي- "نأمل أن يعزّز هذا التعاون الروابط بين السينما السعودية والفرنسية".

ويحمل الفيلم اسم "جان دو باري"، إحدى "المحظيات" الملكية في بلاط الملك لويس الخامس عشر، والتي تؤدي دورها مايوين وهي أيضا مخرجة الفيلم.

وأضاف التركي في بيان أن "هذا هو العمل الأول من بين العديد من الأفلام العالمية التي يمكننا دعمها والتي تدعم صانعات الأفلام من أمام وخلف الكاميرا".

ووفق التركي فإنّ "فيلم (جان دو باري)، آخر أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين، أثار اهتمامنا على الفور. إنّه سيرة ذاتية فريدة وطموحة بشكل لا يصدّق وشهادة على التزامنا بدعم المواهب الجديدة والتعاون مع الكتّاب والمخرجين العالميين والمنتجين".

وهذا أول دور بطولة لديب منذ المحاكمة الشهيرة التي خضع لها بعدما اتّهمته طليقته الممثلة أمبر هيرد بأنه كان يعنفها جسديا، كما أنه أول دور تمثيلي رئيسي لديب منذ فيلمه المستقل "ميناماتا" الذي أنتج عام 2020، والذي لعب فيه دور مصور الحرب دبليو يوجين سميث.

ولم يتّضح في الحال حجم التمويل السعودي للفيلم الذي تم تصويره في فرنسا وهو حاليا في مرحلة ما بعد الإنتاج، في حين رفضت شركة "واي نات" الفرنسية المنتجة للفيلم الردّ على استفسارات وكالة الصحافة الفرنسية بشأن حجم الدعم السعودي للفيلم.

يشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي انطلق في 2019، شارك حتى اليوم في تمويل حوالي 170 فيلما أفريقيا وعربيا، لكنّها المساهمة الأولى له في السينما الأوروبية، وفق البيان.

ولم يعرف بعد متى سيتم عرض الفيلم في فرنسا، علما أنه سيبث بعد ذلك عبر منصّة نتفليكس.