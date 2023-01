بعد تكريمه في غولدن غلوب.. إيدي ميرفي يسخر من صفعة ويل سميث

حصل النجم الكوميدي إيدي ميرفي على جائزة "سيسيل بي ديميل"، أرفع جوائز الغولدن غلوب الشرفية، وذلك على "إسهاماته البارزة في عالم الترفيه"، طبقًا لرابطة الصحافة الأجنبية في هوليود المانحة للجائزة.

ولدى تسلمه الجائزة، وجّه ميرفي نصائحه لصناع السينما الجدد: "ادفع ضرائبك، اهتم بعملك، ودع اسم زوجة ويل سميث بعيدًا عن فمك!"، في إشارة إلى صفعة ويل سميث الشهيرة في حفل أوسكار 2022.

وترشح ميرفي من قبل لست جوائز غولدن غلوب، وفاز بها مرة واحدة عام 2007 عن الفيلم الموسيقي الناجح "فتيات الأحلام" (Dreamgirls).

وتعتبر جائزة "سيسيل بي ديميل" الأولى من بين اثنتين من أرفع جوائز غولدن غلوب. وبفوز إيدي ميرفي بها ينضم إلى قائمة رفيعة من الأسماء، مثل أوبرا وينفري وستيفن سبلبيرغ وجورج كلوني ودينزل واشنطن وتوم هانكس وجين فوندا ومورغان فريمان وروبرت دي نيرو وأودري هيبورن وهاريسون فورد، وغيرهم.

وجاء في تصريحات غولدن غلوب عن الجائزة "يشرفنا أن نقدم جائزة سيسيل بي ديميل هذا العام للسيد إيدي ميرفي الشهير والمحترم للغاية. يسعدنا الاحتفال بالتأثير الدائم على السينما والتلفزيون الذي حققته مسيرته -أمام الكاميرا وخلفها- على مرّ العقود".

وحصل إيدي ميرفي على العديد من الجوائز في السنوات الأخيرة. فعام 2022 قبل جائزة الإنجاز مدى الحياة من "جمعية اختيار النقاد" (Critics Choice Association)، وقد تسلم الجائزة مع خطاب قصير قال فيه "جعل الناس يضحكون هو أعظم نعمة على وجه الأرض".

وفي عام 2020، حصل على جائزة "إيمي" للممثل الضيف لعودته إلى "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live) على شبكة "إن بي سي". وفي عام 2015، حصل على جائزة الكاتب مارك توين للفكاهة الأميركية من مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية.

وقال أحد المطلعين في هوليود لصحيفة "ذا بوست" (The Post) إن اختيار ميرفي هذا العام هو اختيار ذكي من قبل جمعية الصحافة الأجنبية في هوليود، فقد تم إلغاء حفل تقديم الجوائز على شبكة "إن بي سي" العام الماضي لأسباب أخلاقية، أهمها عدم وجود أي عضو من أصول أفريقية، وتابعت قناة "إن بي سي" عن كثب إدانة ما اعتبرته "خطابًا عنصريًا" من الرئيس السابق للجمعية.

وتستفيد الجمعية من وجود إيدي ميرفي، حيث يساعد ذلك على إعادة المشاهير الآخرين للغولدن غلوب، طبقًا للمصدر نفسه، فـ"من الأشياء التي أوقعت جمعية الصحافيين في ورطة حقيقية: هو الافتقار إلى التنوع في أي مكان سواء في صفوفها، أو في اختياراتها المكرّمة. لم تعتد أبدًا على ترشيح الأعمال السوداء أو الممثلين السود"، وهذا لا ينفي استحقاق ميرفي للتكريم على مسيرته الطويلة والمهمة، ولكنها خطوة تدل على محاولة غولدن غلوب التطهر من عنصريتها السابقة التي أفقدتها مكانتها كثاني أهم جائزة بعد الأوسكار.

