لعشّاق السينما.. 5 أفلام منتظرة في 2023

كان عام 2022 رائعًا لمحبي أفلام الرعب والإثارة، فظهر فيلم "ابتسم" (Smile)، والجزء الثاني من "اليتيمة: القتل الأول" (Orphan: First Kill)، إلى جانب أفلام الدراما مثل "تحرر" (Emancipation)، أو حتى أفلام "الأنيميشن"، في "بينوكيو" (Pinocchio)، وأفلام "نتفليكس" الكوميدية مثل "لا تبحث" (Don’t Look Up)، وغيرها.

وهكذا، زخر العام الماضي بكثير من الأفلام القوية والمتنوعة، إذا لم تشاهدها عليك الرجوع إليها. أما في العام الجاري 2023، فمن المنتظر أن تبصر النور أفلام جديدة ينتظرها عشاق السينما بحماسة كبيرة، منها ما يلي:

1- فيلم "ميغان" (M3GAN)

على نهج دميتي "تشاكي" و"أنابيل"، ستدخل "ميغان" في قائمة الدمى المرعبة. ولكن الأخيرة أكثر تطورًا، إذ لا تتأثر بأرواح خارقة للطبيعة، بل تعمل بالذكاء الاصطناعي. يروي الفيلم قصة غيما، مهندسة روبوتات تعمل في شركة ألعاب، بعد أن تصبح مسؤولة عن ابنة أختها اليتيمة كادي (8 سنوات)، وتشعر بالأسى تجاهها، فتقرر أن تصنع لها روبوتًا على هيئة دمية كبيرة، لتكون رفيقتها وتحميها.

إنه كحلم يتحقق لأي طفلة صغيرة، لكن كابوس الروبوتات التي تخرج عن السيطرة سرعان ما يتحقق في الدمية "ميغان" التي تصبح خطيرة لا تستطيع غيما التحكم به.

فيلم رعب الخيال العلمي من إخراج جيرارد جونستون، سيناريو كيلا كوبر، وقصة جيمس وان، ومن بطولة أليسون ويليامز، وفيوليت ماكغرو، وإيمي دونالد، مع المغنية جينا ديفيس التي تؤدي صوت الدمية. بدأ عرض الفيلم في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

2- فيلم "أوبنهايمر" (Oppenheimer)

فيلم سيرة ذاتية يسرد قصة حياة العالم الأميركي روبرت أوبنهايمر، الملقب بـ"أبو القنبلة الذرية"، ودوره في اختراع أول قنبلة ذرية بالعالم.

أدار أوبنهايمر مشروع "مانهاتن" لتطوير الأسلحة النووية، وعمل فيه العالِم حتى صنع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية. ولا يوجد الكثير عن تفاصيل الفيلم، لكن كما هي الحال مع جميع أفلام المخرج كريستوفر نولان، فإن عشاق السينما ينتظرون منه أن يبهرهم، مثلما فعل دائما، بطريقة تناوله ونظرته في صناعة الأفلام.

وعلى الرغم من أن فيلم "أوبنهايمر" يعد أول فيلم سيرة يخرجه نولان، فإنه لا يُتوقع أن يسلك المسار التقليدي لأفلام السيرة الذاتية.

العمل من بطولة فلورنس بوغ، وإميلي بلانت، وديفيد كروم هولتز، من كتابة المخرج نفسه، وقد رُشح لجائزة "أوسكار" 5 مرات، ويشتهر المخرج بملاحم الخيال العلمي المحيّرة للعقل، مثل "إنسبشن" (Inception) و"إنترستالر" (Interstellar) و"تينيت" (Tenet). ومن المتوقع أن يُعرض الفيلم في يوليو/تموز المقبل.

3- فيلم "الرجل العنكبوت: عبر عالم العنكبوت" (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

تعود شخصية "سبايدرمان: مايلز موراليس" من عالم "مارفل" في الفصل التالي من ملحمة (Spider-Verse) الفائزة بجائزة "أوسكار" لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل.

يروي الفيلم قصة مايلز موراليس وصديقته المقربة غوين ستايسي عندما يتكاتفان لإكمال مهمة إنقاذ عالم العناكب من شرير جديد غامض قد يتسبب بكارثة.

فيلم "الرجل العنكبوت: عبر عالم العنكبوت" من إخراج جواكيم دوس سانتوس، وكيمب باورز، وجوستين ك. طومسون. ومن كتابة فيل لورد وكريستوفر ميلر وديف كالهام. وفي أصوات البطولة شاميك مور، وهيلي شتاينفيلد، وأوسكار إسحاق. ومن المتوقع عرض الفيلم في 2 يونيو/حزيران المقبل.

4- فيلم "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two)

"‏كثيب" هي رواية خيال علمي كتبها فرانك هربرت في عام 1965، ونالت جائزة "هوغو" في عام 1966، وتحولت إلى فيلم "كثيب: الجزء الأول" في 2021.

يحكي الفيلم قصة بول أتريدس، الشاب الموهوب الذي ولد في مصير عظيم يفوق فهمه، إذ يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبله ومستقبل عائلته وشعبه. كوكب صحراوي معروف باسم "أراكيس" أو Dune، وهو عبارة عن أرض صحراوية قاحلة يسكنها فقط السكان الأصليون وديدان رملية عملاقة عدوانية، وهو المصدر الوحيد لمادة قيّمة تسمى "التوابل". أما المهمة، وهي عملية تعدين التوابل، فتصبح محفوفة بالمخاطر بسبب وجود الديدان الرملية العملاقة.

الفيلم من إخراج دينيس فيلنوف، ومن كتابة فرانك هربرت، جون سبايهتس، ودينيس فيلنوف، ومن بطولة تيموثي شالاميت، وريبيكا فيرغسون، زيندايا. ومن المتوقع عرض فيلم "كثيب: الجزء الثاني" في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

5- فيلم "قتلة زهرة القمر" (Killers Of The Flower Moon)

الفيلم مقتبس من كتاب "قتلة زهرة القمر: جرائم القتل العمد وولادة مكتب التحقيقات الفدرالي" للكاتب ديفيد غران والصادر عام 2017. يروي الفيلم قصة تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) في عمليات القتل الغامضة لأعضاء قبيلة أوسيدج الهندية الأميركية في عشرينيات القرن الماضي، والتي أدت لاحقا إلى مقتل أحد كبار مسؤولي الـ "إف بي آي".

الفيلم من إخراج مارتن سكورسيزي، وتأليف إريك روث ومارتن سكورسيزي، وبطولة ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وليلي غلادستون.