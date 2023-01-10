"غول" ذو نفوذ واسع بهوليود.. إرجاء النطق بالحكم في قضية واينستين المدان باعتداءات جنسية

أرجأ قاض أميركي النطق بالحكم في قضية المنتج الهوليودي السابق هارفي واينستين إلى 23 فبراير/شباط المقبل، ما أثار حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان واينستين أدين في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي في نهاية محاكمته التي جرت في لوس أنجلوس، ليواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 18 عاما بعد إدانته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي أخريين في حق عارضة أزياء عام 2013.

ومن المنتظر أن يعرض فريق الدفاع عن واينستين -العازم على استئناف حكم الإدانة – حججه لإطلاق محاكمة جديدة في الجلسة المقبلة المرتقبة في 23 فبراير/شباط المقبل.

وفي حال رُفض طلب الاستئناف، فسيتم النطق بالحكم في اليوم نفسه، حسبما أوضحت القاضية ليزا لينش.

ويمضي واينستين الذي أنتج أعمالا بارزة نالت جوائز بينها فيلم "بالب فيكشن" (Pulp Fiction)، عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقّه في نيويورك عام 2020 بتهم جنسية مماثلة.

وخلال محاكمته الأخيرة، فصّلت 4 نساء كيف أرغمهنّ واينستين على إقامة علاقات معه داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجلوس بين عامي 2004 و2013.

Disgraced film producer Harvey Weinstein will wait several more weeks to hear of his sentencing in a case that found him guilty of three counts of sexual assault and related crimes https://t.co/DIWERPpHBe — The Wall Street Journal (@WSJ) January 9, 2023

جلسات منهكة

وبعد جلسات المحاكمة الطويلة التي امتدت أسابيع، وغالبا ما كانت الضحايا يجهشن خلالها بالبكاء، وصف وكلاء الادّعاء واينستين بأنّه "غول" ذو نفوذ واسع في هوليود (رشّحت أفلام من إنتاجه لـ330 جائزة أوسكار فازت بـ81 منها)، مؤكدين أنّ هذا الأمر أثنى ضحاياه عن فضحه، فكنّ يُحجمن عن الإبلاغ عنه خوفا على مستقبلهنّ المهني.

وفي ختام الجلسات، وجد أعضاء هيئة المحلفين أنّ المتهم مذنب بكل التهم الثلاث التي وجّهتها إليه أولى النساء الأربع اللواتي اتهمنه بالاعتداء الجنسي.

في المقابل، برّأ المحلفون واينستين من التهم التي وجهتها إليه المدعية الثانية، في حين لم يتوصّلوا لحُكم بشأن الاتهامات التي وجّهتها إلى المتهم المدعيتان الباقيتان.

وكانت أولى الاتهامات التي طالت المنتج قد انتشرت سنة 2017 إثر تحقيقات استقصائية موسعة، ما شكّل شرارة انطلاق حركة "مي تو" (MeToo) لرفع صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية حول العالم.

اتهامات واعتداءات

وفي المجموع، اتهمت حوالي 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وسلمى حايك، واينستين بالتحرش أو الاعتداء عليهنّ، لكنّ الكثير من هذه القضايا سقط بالتقادم، إذ يعود تاريخ بعضها إلى عام 1977.

يشار إلى أن واينستين متّهم أيضا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود إلى عام 1996.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد النشطاء التفاعل مع خبر تأجيل المحاكمة، ونشروا صورا للمنتج الهوليودي السابق، فيما أعاد بعضهم التذكير بقصص ضحاياه.