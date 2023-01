"غول" ذو نفوذ واسع بهوليود.. إرجاء النطق بالحكم في قضية واينستين المدان باعتداءات جنسية

أرجأ قاض أميركي النطق بالحكم في قضية المنتج الهوليودي السابق هارفي واينستين إلى 23 فبراير/شباط المقبل، ما أثار حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان واينستين أدين في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي في نهاية محاكمته التي جرت في لوس أنجلوس، ليواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 18 عاما بعد إدانته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي أخريين في حق عارضة أزياء عام 2013.

ومن المنتظر أن يعرض فريق الدفاع عن واينستين -العازم على استئناف حكم الإدانة – حججه لإطلاق محاكمة جديدة في الجلسة المقبلة المرتقبة في 23 فبراير/شباط المقبل.

وفي حال رُفض طلب الاستئناف، فسيتم النطق بالحكم في اليوم نفسه، حسبما أوضحت القاضية ليزا لينش.

ويمضي واينستين الذي أنتج أعمالا بارزة نالت جوائز بينها فيلم "بالب فيكشن" (Pulp Fiction)، عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقّه في نيويورك عام 2020 بتهم جنسية مماثلة.

وخلال محاكمته الأخيرة، فصّلت 4 نساء كيف أرغمهنّ واينستين على إقامة علاقات معه داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجلوس بين عامي 2004 و2013.

