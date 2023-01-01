وفاة الزعيم والقيصر وإصابة رامز جلال بالعمى.. نجوم وفنانون طالتهم الشائعات في 2022

يبدو أن غياب الفنان المصري عادل إمام عن تقديم أعمال فنية جعله مادة غنية للشائعات، خاصة شائعتي وفاته واعتزاله الفن، ورغم نفي أسرته -خاصة من طرف شقيقه المنتج عصام- هذه الشائعات أغسطس/آب الماضي، فإن الشائعة عادت مجددا خلال الأيام الماضية.

واهتم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي بالرد على هذه الشائعة -لأحد المواقع السعودية- حيث قال إن ما يتردد عن وفاة "الزعيم" (عادل إمام) غير صحيح، مؤكدا أن الفنان في حالة صحية جيدة، ولا صحة لما ردده مروجو الشائعات عن اعتزاله أو وفاته.

وأكد نقيب الممثلين أن قرار استمرار الزعيم من عدمه في الأعمال الفنية راجع له وحده، وليس من حق أحد أن يفرض إرادته عليه في هذا الأمر.

من جهتها، قالت الفنانة يسرا -في تصريحات صحفية- إن عادل إمام بخير وإنها تواصلت معه بنفسها، وأضافت أنه فنان أسطوري لن يتكرر في السينما المصرية.

وتأتي شائعات وفاة عادل إمام بعد غيابه عن الساحة الفنية لأكثر من عامين، إذ كانت آخر أعماله مسلسل "فلانتينو" عام 2020.

السعدني ووسوف وكاظم الساهر

عادل إمام ليس الفنان الوحيد الذي واجه شائعات عن وفاته، حيث طالت هذه الشائعة العديد من الفنانين في الوطن العربي، فخلال عام 2022 أيضا واجه الممثل المصري صلاح السعدني شائعة وفاته أكثر من مرة، الأمر الذي نفاه نجله أحمد السعدني.

وقال نجل السعدني -في تصريحات- إن والده بخير، وأبدى استياءه من الشائعة التي يتعرض لها أكثر من فنان، وقال إن السبب هو دخول والده المستشفى للاطمئنان على صحته.

كما تصدر الفنان اللبناني جورج وسوف محركات البحث بعد شائعة وفاته، وهو الخبر الذي تم تكذيبه أيضا، إذ كان قد أحيا قبلها حفلة في العاصمة العراقية بغداد، وعلق بصورة -عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- قائلا "وصلت بغداد الحبيبة"، كما حرص مقربون منه على نفي الشائعة.

ويناير/كانون الأول 2022، واجه المطرب العراقي كاظم الساهر أيضا شائعة عن وفاته تصدرت وقتها محركات البحث ومواقع التواصل، وهو الخبر الذي أزعج جمهوره.

ونفت وسائل إعلام عراقية هذا الخبر، مؤكدة أنه غير حقيقي، وأكدت على أن كافة الأخبار التي يتم تداولها بشأن وفاة القيصر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الذي توفي هو الشقيق الأكبر للفنان كاظم الساهر، جبار إبراهيم السامرائي، ليتضح أن المقصود بالخبر هو شقيقه الذي توفي قبلها بأيام قليلة.

رامز جلال وفقد البصر

وقبل أسابيع، كان الفنان المصري ومقدم برامج المقالب رامز جلال تعرض هو الآخر لشائعة عن فقده البصر، وهى الشائعة التي انتشرت بسبب مقطع فيديو تحدث فيه عن أنه لا يرى بعينه اليمنى نتيجة إصابة قد تعرض لها.

ولم يعلق رامز على هذه الشائعة التي انطلقت قبل عرض فيلمه الجديد الذي يستعد لطرحه "أخي فوق الشجرة".

ومن الفنانات اللاتي واجهن الشائعات المطربة المصرية آمال ماهر، حين انتشرت شائعة عن تعرضها للحبس والضرب الشديد، لتظهر بعدها في لقاء تلفزيوني وحفل غنائي، لتنفي هذه الشائعة التي جاءت بعد اختفائها لفترة عن الوسط الفني.

انفصال

وإلى جانب شائعات الوفاة، يعاني بعض الأزواج في الوسط الفني من شائعات الانفصال، حيث انتشرت شائعة انفصال الثنائي الفني أحمد حلمي ومنى زكي بعد فيلمها "أصحاب ولا أعز" الذي أثار جدلا واسعا، إذ انتقد الجمهور الممثلة المصرية لتقديمها مشهدا وُصف بالجريء في الفيلم.

كما طاردت شائعة الانفصال الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم من وقت لآخر، إلى جانب شائعة أخرى عن حمل إيمي.