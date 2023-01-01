ماذا سمع العرب في 2022؟ نجوم جدد فرضوا أنفسهم على ساحة الغناء

مر عام 2022 حافلًا بالموسيقى والألبومات الغنائية الجديدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبدو أن عام 2022 لم يكن عام الحظ الجيد لموسيقى البوب للنجوم الكبار، فرغم أن ألبوم نجم الراي الجزائري الشاب خالد كان منتظرًا منذ أكثر من 10 سنوات، فإن الحظ لم يكن حليفه ولم يحقق النجاح المتوقع على منصات الاستماع.

على الناحية الأخرى، بينما حافظ عمرو دياب على معدلات نجاحه المعتادة على مستوى الاستماع وحتى الحفلات، يبدو أن الحظ كان حليف نجوم جدد إلى جانب الموسيقى الإلكترونية الجديدة للموسيقيين الشباب.

وفي هذا التقرير نلقي نظرة سريعة على المشهد الموسيقي لعام 2022، مع إبراز الموسيقى الأكثر استماعًا في المنطقة عبر المنصات الأكثر انتشارًا؛ سبوتيفاي ويوتيوب.

عودة بهاء سلطان

شهد مطلع عام 2022 عودة المطرب المصري بهاء سلطان إلى الساحة الغنائية، بعد الصلح مع المنتج نصر محروس، عقب شبه غياب عن النشاط الفني.

افتتح سلطان سنته مع ألبوم جديد حمل عنوان "سيجارة"، وضمّ 10 أغانٍ تصدّرت من بينها "تعالى أدلعك" إذ حققت أكثر من 58 مليون مرة استماع منذ إطلاقها مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 عبر موقع يوتيوب. وحسب أرقام "أنغامي"، فقد تصدّر ألبوم "سيجارة" قائمة الألبومات الأكثر استماعًا لهذا العام.

وتابع بهاء سلطان إصدار الأغنيات المنفردة بالتعاون مع شركة "روتانا"، ومن بينها أغنية "دلوقتي عجبناكو" التي حققت أكثر 6.7 ملايين مرة استماع عبر يوتيوب خلال 3 أشهر.

عام الإصدارات المنفردة

يمكن اعتبار عام 2022 "عام الإصدارات المنفردة"، فقد اتجه بهاء سلطان إلى إصدار الأغنيات المنفردة، وكان هذا النوع من الإصدرات خيارًا رائجًا لدى مطربي البوب والأغنيات الشعبية، وبالطبع نجوم الموسيقى الإلكترونية الشباب.

ومن خلال الإصدارات المنفردة حقق المطرب المصري أحمد سعد أكثر من 340 مليون مشاهدة عبر يوتيوب من خلال 4 أغان فقط، من بين 12 أغنية منفردة أصدرها على مدار عام 2022.

فبعدما انتهت سنة 2021 على وقع خلافات بينه وبين نقابة الموسيقيين وإيقافه عن الغناء، طوى سعد الصفحة، ليبدأ عامًا جديدًا بأغنيات حققت رواجًا واسعًا؛ من "عليكي عيون"، مرورًا بـ"سايرينا يا دنيا"، و"وسع وسع"، وأخيرًا "اليوم الحلو ده". ولم يقتصر نجاح تلك الأعمال على مصر، بل تعداها إلى كل أرجاء الوطن العربي.

"البخت" لويجز هذا العام

رغم الأزمات التي واجهها مغنو الراب مع نقابة المهن الموسيقية المصرية خلال 2022، فإن "البخت" كان حليف ويجز هذا العام، حيث تخطت الأغنية التي افتتح بها عامه 168 مليون استماع على "يوتيوب" مع نهاية 2022. أما على منصة "أنغامي"، فقد جمعت أكثر من 45 مليون استماع في أقل من سنة، لتصبح الأغنية العربية الأولى لعام 2022.

وحسب مصادر "أنغامي"، فإن "البخت" هي الأغنية الأكثر استماعًا منذ انطلاقة التطبيق الموسيقي الأول عربيا.

ومن خلال "البخت" تمكن ويجز من الظهور في حلّة موسيقية مختلفة عليه، بعيدًا عن الراب المعتاد لكن أقرب إلى الجماهير التي تسمع أنواعًا موسيقية أخرى.

ولم تكن "البخت" هي الوحيدة لويجز التي حققت نجاحًا هذه السنة؛ بل هناك أغنيتا "أميرة" و"بعودة يا بلادي"، وأخيرًا أغنية "عز العرب" التي غناها في نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

الأغاني العشر الأكثر استماعًا على يوتيوب

في تقرير الفيديوهات الأكثر انتشارًا خلال 2022، رصد "يوتيوب" الأغاني العشر الأكثر استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليحتل أحمد سعد 3 مراكز بأغنياته المنفردة، بينما جاء ويجز في المركز الثاني بأغنية "البخت".

أحمد سعد – عليكي عيون ويجز – البخت ميريام فارس – هذا الحلو غلوك- ماك أرتيسان أحمد سعد – سايرينا يا دنيا ديدين كانون 16 – تسلا ديسكو مغرب – دي جيه سنيك أحمد سعد – وسع وسع مروة لود – غير انتا أمون تالنز – زهري وين وأنا وين

الأغاني العشر الأكثر استماعًا على سبوتيفاي

في قائمتها للأغاني الأكثر استماعا خلال 2022، أوضحت منصة "سبوتيفاي" الأغاني العشر الأكثر استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيها احتل ويجز رأس القائمة وذيلها بأغنيتي "البخت" و"بعودة يا بلادي" كما يتضح ظهور أكبر لمغني الراب والموسيقى الإلكترونية.