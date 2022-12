تزامنا مع موسم نهاية العام ورأس السنة، صدر أخيرا الفيلم الأميركي "حماس" (Spirited) من بطولة ريان رينولدز وويل فاريل وأوكتافيا سبنسر، على منصة "آبل تي في بلس" (+Apple TV)، وهو من إخراج شون أندرس. وهو معالجة عصرية لقصة تشارلز ديكنز الشهيرة "ترنيمة عيد الميلاد" في شكل فيلم غنائي راقص.

رواية "ترنيمة عيد الميلاد"، التي نُشرت عام 1843، مثل الكثير من أعمال ديكنز الكلاسيكية، تم تقديمها في وسائط أخرى مئات المرات، سواء السينما أو المسرح أو برامج الراديو، وكان لها في كل مرة هيئة مختلفة، ولكن في فيلم "حماس" الجديد نراها وقد صبغتها الرأسمالية الأميركية.

Amazing what a year’s worth of tap dance classes can do. If only Will and I took them. #Spirited on @AppleTVPlus pic.twitter.com/ccuQkbZLyt

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 2, 2022