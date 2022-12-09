"جنائن معلقة" و"حرقة" و"بين الرمال".. أبرز الأفلام الفائزة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فاز فيلم "جنائن معلقة" للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي بجائزة "اليُسر الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية.

وفاز التونسي لطفي ناثان بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "حرقة"، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم السعودي "بين الرمال" من إخراج محمد العطاوي.

ونال التونسي آدم بيسا جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "حرقة"، كما نالت الجزائرية عديلة بن ديمراد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الملكة الأخيرة".

وحصل الفيلم الإيراني "قرية بلا أطفال" للمخرج رضا جمالي على جائزة السيناريو، كما حصد مدير التصوير دريد المنجم جائزة الإنجاز السينمائي عن فيلم "جنائن معلقة".

وذهبت جائزة الجمهور من مؤسسة فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي إلى "شيابني هني" للمخرج زياد الحسيني.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة "اليُسر الذهبي" فيلم "على قبر أبي" للمخرجة جواهين زنتار، وحصل فيلم "هل سيأتي والدي لرؤيتي" للمخرج الصومالي محمد بشير هراوي على جائزة "اليُسر الفضي".

وقالت جمانا الراشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في كلمة باللغة الإنجليزية أمس الخميس، "هذه النسخة الثانية رفعت سقف الطموحات وجعلت من المهرجان وجهة إقليمية بل عالمية أيضا".

وأضافت "استقبلنا 4 آلاف ضيف و74 متحدثا، جرت لقاءات رائعة مع رموز الصناعة، ومن خلال هذه الحوارات والنقاشات توصلنا إلى رؤى مشتركة وتناولنا عالم السينما من جميع جوانبه؛ أثره وتأثيره، وقوته وقدرته على صياغة الآراء والتعليم والإلهام.. لكن هذا كله مجرد بداية، فلا يزال أمامنا الكثير من العمل".