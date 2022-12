منذ أكثر من نصف قرن، تنشر إسرائيل روايتها الخاصة عن النكبة واحتلالها فلسطين. وتستخدم واحدة من أهم سبل إعادة كتابة التاريخ وهي الفنون، خصوصا فن السينما الأوسع انتشارا. في المقابل، لا تقدم السينما العربية سوى القليل من الأعمال التي تتناول وجهة النظر الأخرى من الحكاية، إضافة إلى أن القضية أصلا تعاني من التعتيم على المستوى العالمي.

أخيرا، استطاعت أفلام عربية الهرب من هذه الدائرة إثر انتشار المنصات الإلكترونية، فضلا عن إنتاج أعمال سينمائية جيدة بما يكفي للعرض في المهرجانات العالمية، ومنها الفيلم الأردني الفلسطيني "فرحة" الذي بدأ عرضه أخيراً على "نتفليكس" وأثار غضب إسرائيل، لأنه يعرض وجهة النظر التي يخفيها اليهود عن العالم طوال عقود.

فيلم "فرحة" مستلهم من قصة حقيقية لفتاة تحمل الاسم ذاته (فرحة) عاشت خلال أربعينيات القرن العشرين، قبل النكبة، في إحدى قرى فلسطين، وكانت تحلم بالانتقال إلى المدينة ودخول المدرسة، وبعد محاولات مضنية مع والدها وافق وتخلى عن العادات السائدة التي تستدعي زواج الفتاة في أقرب فرصة. ولكن تلك السعادة لم تستمر سوى يومٍ واحدٍ، وبعده مباشرة بدأت أحداث النكبة الفلسطينية (عام 1948).

يحاول الأب تهريب ابنته إلى المدينة، ولكنها ترفض، فيكون الحل حبسها في غرفة تخزين الطعام في باحة منزلهم لحمايتها من الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بعملية "تطهير عرقي" لساكني القرى والمدن التي يدخلونها. تبقى "فرحة" في الغرفة المظلمة وحيدة لساعات لا تعرف عددها، لا يربطها بالعالم سوى كوة في الجدار، وباب أخفاه والدها قبل ذهابه للنضال في سبيل حرية قريته.

يأتيها الأمل عندما تدخل منزلها عائلة فلسطينية هاربة مكونة من أب وأم وبنتين، تلد المرأة طفلها الثالث، إنه صبي سمّاه والده محمد، وعندما تبدأ فرحة مناداة "أبو محمد" لينقذها من محبسها، يداهم المكان الجنود الذين يقتلون العائلة بالكامل بقسوة، ويتركون الرضيع على الأرض ليموت وحده، بينما تراقبه الطفلة التي لا تستطيع مساعدته أو مساعدة نفسها.

قصة النكبة الفلسطينية تحمل فظائع مثل تلك التي حدثت في فيلم "فرحة" -بل وبعضها أسوأ- عن عائلات قتلت بالكامل، وأخرى تم تهجيرها وتشتت أهلها في البقاع، والسكان الذين هربوا على الأقدام حتى حدود البلاد العربية المجاورة، ليصبحوا لاجئين على بعد كيلومترات قليلة من أرضهم الأم.

الجديد في "فرحة" هو عرضه على منصة "نتفليكس" الواسعة الانتشار، بعد مروره على مهرجانات عالمية، منها مهرجان تورنتو السينمائي و"بالم سبرنغز". وعلى عكس أعمال عربية أخرى تناولت النكبة وفظائعها، استطاع هذا العمل الوصول إلى بلاد لم يسمع سكانها، ربما بالرواية الفلسطينية لأحداث النكبة.

ما إن بدأ عرض الفيلم على منصة "نتفليكس" وفي دور العرض، حتى بدأت موجة عارمة من الغضب في إسرائيل، إذ قال وزير الثقافة هيلي تروبر إن فيلم "فرحة" يصور "أكاذيب وافتراءات، وعرضه في دار عرض إسرائيلية وصمة عار".

بينما خرج وزير المالية بالحكومة المنتهية ولايتها أفيغدور ليبرمان، قائلا "من الجنون أن نتفليكس قررت بث فيلم هدفه كله خلق رواية كاذبة وتحريض ضد الجنود الإسرائيليين". وأضاف أنه سينظر في سحب تمويل الدولة من مسرح السرايا في بلدة يافا، ذات الغالبية العربية، التي عرضت الفيلم، بينما علق مدير دار العرض محمود أبو عريشة قائلا "جاء ردنا على التحريض ضد الفيلم بأننا مضينا في عرضه".

إضافة إلى ذلك، نسقت الإدارة الإسرائيلية تصويتا إلكترونيا لخفض تقييم الفيلم عبر الإنترنت، فعمدت مجموعة من الحسابات غير الموثقة إلى تسجيل مراجعات سلبية لفيلم "فرحة" على موقع تصنيف الأفلام "آي إم دي بي" (IMDb) في حملة منظمة.

وبعد اللوم الإسرائيلي، تأثرت تقييمات الفيلم بشكل كبير، ففي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، انخفضت من 7.2 إلى 5.8 في غضون ساعات. ويبدو أن الكثير من المراجعات السلبية جاءت من المصدر ذاته، وتحتوي على تعليقات مماثلة، مثل وصف الفيلم بأنه "من جانب واحد" أو "كذبة كبيرة". في المقابل، بدأت حملة تقييمات أخرى مناهضة للحملة الإسرائيلية، في محاولة لدعم العمل.

If y’all wanna do something good and have some fun in the process knowing you’re upsetting Zionists — go rate the movie “Farha” 10-stars.

Zionists have been review bombing the movie as it accurately depicts horrors endured by Palestinians during the Nakba in 1948. pic.twitter.com/KDiAujnmcu

— James Ray ☭ (@GoodVibePolitik) December 2, 2022