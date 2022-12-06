تفجرت موجة من الغضب تجاه الممثل المصري شريف منير عقب تصريحاته لأحد المواقع المحلية المصرية التي قامت بتكريمه أخيرا خلال ندوة أجراها وتحدث فيها عن أعماله، إلا أن الحديث ساقه إلى صعوبة مهنة التمثيل حيث رأى أن من الطبيعي أن يكون هناك فارق في الأجر بين الفنان والآخرين لأن المهنة صعبة.

أجر مستحق للفنانين

وفي الندوة تحدث الممثل المصري عن صعوبة التمثيل، وقال "المهنة صعبة جدا فساعات التصوير تصل إلى 24 ساعة من دون توقف، والفنانون يمرون بظروف صعبة جدا، ولذلك فلا بد أن يكون أجري غير أجرك، فنحن نعمل مثل ضابط المباحث أو وكيل النيابة الذي ينزل في الفجر للعمل، ونرتدي ملابس صيفية في الشتاء القارس من أجل إنجاز المهام"، وطلب من الدخلاء على المهنة وراغبي الشهرة أن يبتعدوا عن التمثيل لأن الأمر متعب.

وتسبّبت تصريحات شريف منير عن الأجر والتعب في تعرضه لسلسلة من الانتقادات، حيث كتبت المخرجة نوارة مراد عبر صفحتها على فيسبوك إن "الناس يتعبون من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، وهناك من يواصل العمل ليلا كسائق إلى جانب مهنته الأصلية من أجل أن يصرف على أسرته"، ورأت أن ما يقوله شريف منير من تصريحات طوال الوقت تخسره رصيده الذي كان كبيرا لدى الجمهور.

بدوره، علق المنتج معتز عبد الوهاب معتبرا أن ما قاله شريف منير ليس حقيقيا، وكتب على صفحته بفيسبوك "إن الفنان لديه كرفان بحمام ومكيف، وله مساعد أيضا يحصل على أجر أعلى من الفنيين (عمال الإضاءة، الكاميرا، مساعدي الإنتاج) الذين يعملون عدد ساعات مضاعفة لساعات عمل شريف منير الذي يدخل إلى التصوير فورا، وأنهم لا يجلسون في التكييف ولا يحصلون على نفس وجبته"، وأضاف أن المواطنين الذين يتحدث عنهم شريف منير منهم من يقوم بجمع القمامة من أجل أن يعيش الفنان في مكان نظيف.

من جهته، كتب الدكتور جمال شعبان عبر صفحته متهكّما "إلى الإخوة الأطباء المتقاعسين تحت البطانية، الإخوة المهندسين المتخاذلين تحت اللحاف، الإخوة المدرسين النائمين ليل نهار، الإخوة المهنيين المتقوقعين في المنازل ألا يحقدوا على الممثلين الكادحين الذين يبذلون النفس والنفيس من أجل إسعادكم وهم كالشموع يحترقون ويضيئون لكم".

وكانت الممثلة المصرية داليا مصطفى قد استفزت الجمهور أيضا قبل أيام بفيديو لها عبر صفحتها بفيسبوك استنكرت فيه أن مدرس الكيمياء للثانوية العامة يحصل على 900 جنيه في الساعة الواحدة، وقالت إن الفنان لا يحصل على 750 ألف جنيه في ساعتين كما يعتقد البعض، وهو ما عرضها أيضا لموجة من الغضب والانتقادات من الجمهور.