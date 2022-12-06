ومضات التألق في حياة ستيفن موفات الفنية لم تكن كافية لإخراج المسلسل في أحسن صورة، فالحبكة وإن كانت تجربة فكرية تستدعي التأمل، لكنها تفتقر إلى المنطق من ناحية السرد.

تمثيل أكثر من جيد وحبكة مملوءة بالثغرات أهدرت موارد فريق العمل، كان هذا رأي أغلب النقاد تجاه مسلسل "إنسايد مان" (Inside Man)، وهو واحد من أحدث المسلسلات القصيرة التي عُرضت على منصة "نتفليكس" هذا الشهر.

ومع ذلك، فقد حقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة، سمحت له بأن يتصدّر الأعمال الأكثر مشاهدة عبر المنصة، فهل يستحق المتابعة؟

49. inside man (miniseries), created by steven moffat. [2022] pic.twitter.com/sIzYAMpO1k — ariana 🇦🇷 (@jessfolklore) November 21, 2022

حبكة متخمة بالثغرات

"إنسايد مان" دراما من 4 حلقات تدور في إطار يجمع بين الغموض والجريمة، تسير في خطين متوازيين: الأول يجري في سجن مشدد الحراسة في الولايات المتحدة الأميركية حيث يقبع سجين مُدان ينتظر موعد إعدامه بسبب قتل زوجته. وفي غضون ذلك، يقوم بحل ألغاز بعض القضايا العامة، كونه أستاذًا سابقًا في القانون وعلم الجريمة، بينما يُساعده سجين آخر له ذاكرة فوتوغرافية قوية.

وكان شرط السجين الوحيد للموافقة على منح الحل لطالبيه أن تتمتع قضاياهم بقيمة أخلاقية، رغبة منه في فعل الصواب قبل أن يلقى حتفه، لتتحقق العدالة فيه باعتباره قاتلا.

do not watch inside man on netflix, stupidest plot driven by coincidences and misunderstandings and the most baffling decision-making while taking itself tragically seriously — marta santos silva (@martasantosilva) November 17, 2022

يأتي ذلك بينما يدور الخط الدرامي الثاني في المملكة المتحدة حول قِسّ ملتزم ومحبوب من رواد الكنيسة، تضطره الظروف إلى الاحتفاظ بوحدة تخزين ذاكرة (فلاش ميموري) تابعة لعامل في الكنيسة يُعاني من اضطرابات نفسية ورغبات انتحارية، بناء على طلب العامل خوفًا من عاقبة ما قد تمسّه.

تحتاج مدرّسة دروس خصوصية لابن القس لوحدة تخزين ذاكرة لحفظ بعض المعلومات، فيعطيها الفتى الوحدة الخاصة بوالده، مُدّعيًا أنها تخصه.

وحين تلِج المعلمة إلى ملفات البطاقة، تكتشف أنها تحتوي على مواد غير لائقة ومسيئة للأطفال، فتتلعثم وتُخبر الأب (القس) عن فداحة فعل ابنه.

يحاول الأب شرح ما حدث وتوضيح الأمور لكن المعلمة لا تصدقه، وتقرر إبلاغ الشرطة، ومع تسارع الأمور وجدية التهديد يتحول الأمر إلى شجار بين الطرفين يؤدي إلى تعرض المعلمة لبعض الإصابات.

ومع تعقد الموقف، ووجود أدلة تجعل قصة المعلمة قابلة للتصديق أمام الشرطة، يضطر القس إلى احتجازها في قبو منزله حتى يعثر على حل بديل.

تقاطع درامي

ويتقاطع الخطان الدراميان الأميركي والإنجليزي حين تسعى مراسلة استقصائية إلى العثور على المعلمة المختفية، فتلجأ إلى السجين العبقري من أجل مساعدتها في حل هذا اللغز.

رجل صالح يرتكب جريمة

هل أغرتك الحبكة للمتابعة؟ على الأغلب هذا ما حدث، فالقصة في ذاتها مثيرة، بالإضافة إلى كونها من تأليف الكاتب ستيفن موفات الحائز جائزتي "إيمي"، والأهم أنه اشتهر بأعمال تلفزيونية مهمة وناجحة، مثل "شيرلوك" (Sherlock) و"دكتور هُوْ" (Doctor Who) و"كابلينغ" (Coupling).

يبدو أن ومضات التألق في حياة موفات الفنية لم تكن كافية لإخراج المسلسل في أحسن صورة، فالحبكة وإن كانت تجربة فكرية تستدعي التأمل، لكنها تفتقر إلى المنطق من ناحية السرد، على الرغم من جاذبيتها وفرضيتها المثيرة والقائمة على أن أي إنسان يمكن له أن يصبح قاتلًا إذا توافر له الدافع المناسب حتى الأخيار.