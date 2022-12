تمثيل أكثر من جيد وحبكة مملوءة بالثغرات أهدرت موارد فريق العمل، كان هذا رأي أغلب النقاد تجاه مسلسل "إنسايد مان" (Inside Man)، وهو واحد من أحدث المسلسلات القصيرة التي عُرضت على منصة "نتفليكس" هذا الشهر.

ومع ذلك، فقد حقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة، سمحت له بأن يتصدّر الأعمال الأكثر مشاهدة عبر المنصة، فهل يستحق المتابعة؟

"إنسايد مان" دراما من 4 حلقات تدور في إطار يجمع بين الغموض والجريمة، تسير في خطين متوازيين: الأول يجري في سجن مشدد الحراسة في الولايات المتحدة الأميركية حيث يقبع سجين مُدان ينتظر موعد إعدامه بسبب قتل زوجته. وفي غضون ذلك، يقوم بحل ألغاز بعض القضايا العامة، كونه أستاذًا سابقًا في القانون وعلم الجريمة، بينما يُساعده سجين آخر له ذاكرة فوتوغرافية قوية.

وكان شرط السجين الوحيد للموافقة على منح الحل لطالبيه أن تتمتع قضاياهم بقيمة أخلاقية، رغبة منه في فعل الصواب قبل أن يلقى حتفه، لتتحقق العدالة فيه باعتباره قاتلا.

do not watch inside man on netflix, stupidest plot driven by coincidences and misunderstandings and the most baffling decision-making while taking itself tragically seriously

— marta santos silva (@martasantosilva) November 17, 2022