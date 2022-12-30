أعلن الفنانان هشام ماجد وأحمد أمين مؤخرا عن أول تعاون لهما معا في فيلم سينمائي بعنوان "سوبر زيرو"، وهو عنوان يتلاعب على فكرة الأبطال الخارقين الموضوع الذي طرقه ماجد من قبل في مسلسله الشهير "الرجل العناب" إبان تعاونه مع أحمد فهمي وشيكو.

هذه المرة يلعب هشام ماجد دور "سوبر هيرو" بينما يلعب أحمد أمين دور "سوبر زيرو"، وما زال الفيلم حاليا في مرحلة التحضير، ومن المتوقع عرضه في الصيف القادم في ظل حضور هشام ماجد المستمر في السنوات القليلة الماضية بأفلام في المواسم الكبيرة تحقق إيرادات منافسة.

دعواتكم.. بعمل فيلم مع واحد من احب واجدع الناس #سوبر_زيرو pic.twitter.com/1VlGwisRzE — Ahmed Amin (@AhmedAmin) December 20, 2022

هشام ماجد من الثلاثية للنجومية

عام 2008 عرف الجمهور لأول مرة أسماء الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، 3 من الشباب يمتلكون خفة دم وسرعة بديهة والأهم ذكاء في اختيار السخرية اللاذعة، نجح الفيلم بشكل معقول أهلهم إلى الفيلم الثاني في هذه المسيرة والذي جلب لهم الشهرة بالفعل "سمير وشهير وبهير" فيلم باسم غريب، وأفيش يبدو قديما للغاية لا يفصح عن الحبكة قدر ما يفصح عن جرأة أبطاله ومنتجه محمد حفظي.

أعلن الثلاثي في هذه اللحظة أنهم يقدمون كوميديا من نوع خاص، يسخرون فيها من أنفسهم ويستغلون نواقصهم ومزاياهم بالتساوي، فأحمد فهمي الشاب الذي يبدو مصريا للغاية من الطبيعي أن يكون مثله الأعلى أحمد السقا، وشيكو مطلقا النكات على بدانته، بينما هشام ماجد يسخر مما قد يعتبره البعض مزية كبيرة أي وسامته وملامحه المختلفة، في هذا الفيلم يقدم شخصية "بهير" الشاب الأرستقراطي الذي تتحكم فيه والدته ويعيش فيما يشبه عصر الإقطاع البائد.

استمر نجاح الثلاثي حتى قرروا الانفصال في سلام بلا عداءات كبرى تحدث غالبا مع الثنائيات والثلاثيات التي رسخت نجاحها سويا، جرب هشام ماجد حظوظه مع شيكو في أعمال لاقت نجاحا معقولا، مثل أفلام "حملة فريزر" و"قلب أمه" ومسلسل "اللعبة" بمواسمه الثلاثة الذي أثبت نجوميتهما الواسعة بين أجيال متعددة من الطفولة إلى الكهولة.

في 2022 قرر هشام ماجد التحليق منفردا وذلك بفيلمين هما "حامل اللقب" و"تسليم أهالي"، المشروع الذي تم تأجيل عرضه لوفاة الفنانة "دلال عبد العزيز"، كان كلاهما لاعبا قويا في موسمه السينمائي، والأهم أنهما أثبتا قدرة هشام ماجد على تقديم فيلم منفرد دون أي من زملائه السابقين أحمد فهمي وشيكو، والتعامل مع أطقم عمل مختلفة والوصول للجمهور، ولكن في الوقت ذاته حاول هشام ماجد تغيير أدواته الكوميدية المعتادة، مثل السخرية من ملامحه الأرستقراطية وشعره الأشقر، أو تعمد إصدار الإفيهات الجافة التي تسخر بذكاء من المحيطين به، والملامح الجامدة مع النكات التي تربك الشخصيات الأخرى.

ففي فيلم حامل اللقب قدم شخصية لاعب كرة القدم يحيى القادم من طبقة اجتماعية أقل من زوجته الأرستقراطية، في تمثيل ممتاز لصعود لاعبي كرة القدم المعتاد بين الطبقات، ولكن ما زالت أدواته الكوميدية بحاجة إلى بعض المرونة الأمر الذي قد يحدث نتيجة للعمل مع ممثل له أسلوبه الكوميدي المختلف مثل أحمد أمين.

المسيرة الناجحة والعجيبة لأحمد أمين

أحمد أمين مثال على العصامية الفنية والإصرار، خريج كلية فنون جميلة طرق كل باب ممكن للفن، عمل في إحدى المجلات في بدايته، وأيضا ألف مسلسلات رسوم المتحركة "بسنت ودياسطي" و"القبطان عزوز"، ليصل النجاح لكن من خلف الستار، فلم يعرفه الجمهور بشكل حقيقي إلا عبر سلسلة الفيديوهات القصيرة للغاية بعنوان "30 ثانية" لفتت الأنظار لموهبته رغم عدم تصويرها بشكل احترافي أو بديكور لافت، فقد اعتمدت بشكل أساسي على قدرته على الملاحظة وخفة ظله واختياره لمواضيع حياتية يومية لا تبدو مثيرة إلا عندما يسلط عليها أضواءه.

من منصات التواصل الاجتماعي التي حققت لأحمد أمين أول لحظات النجومية الحقيقية إلى البرامج التلفزيونية وذلك عبر برنامج البلاتوه الذي قدمه لأكثر من موسم وظهرت فيه مواهبه الكوميدية والتمثيلية، وكانت الخطوة الطبيعية التالية له التمثيل سواء السينمائي أو التلفزيوني، ليقدم بضعة مشاهد قصيرة في عدة أعمال منها "خلصانة بشياكة" وفيلم "الكنز"، لكن الدور الحقيقي الأول له كان في مسلسل "الوصية" مع أكرم حسني الذي كان نقطة فاصلة في مسيرة كل منهما.

كانت الخطوة الكبرى بالفعل في مسيرته بدور البطولة في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، خرج فيه أحمد أمين من عباءة الكوميدية، ليظهر قدرته على تقمص الأدوار المختلفة وليس فقط الإضحاك -وهو فن صعب بحد ذاته- ساعد تقديمه للشخصية الأيقونية لشريحة كبيرة من الشباب "رفعت إسماعيل" على إثبات قدراته التمثيلية، بعد ذلك أخذ خيار أكثر جرأة بتقديمه دور "عرفات" في جزيرة غمام في رمضان 2022.

قد يبدو نجاح أحمد أمين خاطفا لأول وهلة، ولكنه ليس كذلك، بل اعتمد على عمل دؤوب استمر في الظل لسنوات، حتى وصل إلى النقطة الحتمية للفت أنظار المشاهد العادي في منزله، لتبدأ كرة الثلج، ويصل إلى هذه النجومية المستحقة تماما، ويعود مرة أخرى للكوميديا في فيلمه القادم "سوبر زيرو" مع هشام ماجد، وأول مرة بطولة سينمائية.

لكل من هشام ماجد وأحمد أمين أسلوبه الكوميدي المختلف والطازج بالنسبة للجمود الذي تعانيه السينما المصرية الكوميدية في السنوات الأخيرة، والجمع بينهما في فيلم واحد قد يمثل نسمة منعشة في موسم سينمائي قادم في 2023 لم تظهر ملامحه حتى الآن.