محمد هنيدي ورامز جلال نجما أفلام كوميدية مصرية في مطلع 2023

تعرض دور السينما والمنصات المتخصصة في أواخر العام الحالي ومع بدايات العام الجديد 2023 عددا من الأفلام الجديدة، التي قرر صانعوها طرحها حاليا هربا من زحام الموسم السينمائي الصيفي، وجاءت غالبية هذه الأعمال لمصلحة الثيمة الكوميدية، على الرغم من اختلاف موضوعاتها المتناوَلة.

"نبيل الجميل" لمحمد هنيدي

يبدأ الموسم بفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، الذي يعود من خلاله محمد هنيدي إلى السينما بعدما قدّم قبل سنتين فيلمه "الإنس والنمس". واختار هنيدي الابتعاد عن الموسم الصيفي من أجل ضمان تحقيق إيرادات جيدة، بعد تراجع عائدات أفلامه خلال السنوات الأخيرة.

واستغل صانعو الفيلم انتشار عمليات التجميل في السنوات الأخيرة من أجل عمل مواقف كوميدية، كتبها أمين جمال ومحمد محرز، من خلال قصة الفيلم التي تدور حول دكتور نبيل (محمد هنيدي) الذي يتعرض للكثير من المواقف داخل عيادته حتى تحدث بينه وبين البطلة مواقف تغير الأحداث.

فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" يشارك في بطولته كل من نور اللبنانية ومحمد سلام ورحمة أحمد ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم وأحمد فؤاد سليم وضياء المرغني ومحمد الصاوي ومادلين طبر، والفيلم من إخراج خالد مرعي.

وكعادته ينافس رامز جلال دائما بأفلامه السينمائية، بعيدا من المواسم التي تعرض أفلاما لكبار النجوم، وذلك أيضا لضمان تحقيق إيرادات جيدة. ويعود هذه المرة رامز بشخصيتين في فيلم "أخي فوق الشجرة"، الأولى شاب انطوائي يعيش حياة شديدة التنظيم لكنها مملة، والثانية شقيقه التوأم الذي لم يكن يعرف بوجوده ويغير مسار حياته، ويتولد من خلال هذا اللقاء مواقف كوميدية، إلى جانب قصة حب تجمعه ببطلة العمل نسرين طافش.

الفيلم يشارك أيضا في بطولته حمدي الميرغني وتارا عماد وبيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

التأكيد على النجاح

بعدما حقق في 2022 خطوة نحو البطولة المطلقة بعملين هما "موسى" و"من أجل موسى"، يقدم كريم محمود عبد العزيز تجربته الثالثة مع المخرج بيتر ميمي في فيلمه الجديد "شلبي"، المقرر عرضه أيضا في بداية العام الجديد.

واستقر كريم على اللون الكوميدي الذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا، إذ يقدم هذه المرة شخصية شاب يعمل في الملاهي ويتمكن من تصميم دمية يطلق عليها اسم "شلبي" ويحلم بتقديم عرض مسرحي بها. لكنه يواجه الكثير من الصعوبات، فيخوض مغامرات كوميدية برفقة أصدقائه لتحقيق حلمه، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته روبي وبيومي فؤاد ومحمد محمود وحاتم صلاح وسليمان عيد.

بطولات جماعية

ويشهد الموسم كذلك عددا من الأفلام، غالبيتها بطولة جماعية، بدايةً من فيلم "اثنين للإيجار" الذي تعود من خلاله الفنانة إسعاد يونس إلى الإنتاج مرة أخرى، والفيلم تدور أحداثه حول شابين يبحثان عن فرصة عمل لكسب قوت يوميهما، فيقرران عرض نفسيهما للبيع لمن يدفع مقابل تلبية طلباته.

والبطولة في الفيلم لبيومي فؤاد ومحمد ثروت، إلى جانب محمد لطفي وميريهان حسين وناهد السباعي وإيمان السيد، ويظهر عدد من الفنانين كضيوف شرف يلتقون بالبطلين الأساسيين، والفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي.

بطولة أخرى تشترك فيها يسرا اللوزي مع روبي ودارين حداد من خلال فيلم اجتماعي كوميدي بعنوان "جروب الماميز" عن 3 أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة، يوجدن على مجموعة واتساب خاصه بمدرسة أبنائهن، ومن خلال الفيلم يتناول علاقة كل منهن بأبنائها، والفيلم من تأليف غادة عبد الله، وإخراج عمرو صلاح.

كما يشارك أحمد حاتم مع إياد نصار وتارا عماد ومحمود الليثي في بطولة فيلم "المطاريد" للكاتب صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه حول شاب يعود من أميركا لتسلّم ميراثه عقب وفاة والده، ويسعى إلى بيع أملاكه، منها نادي كرة قدم، مما يعرّضه لمواقف كوميدية.

وفي نهاية الموسم، يعرض فيلم "مغامرات كوكو"، وهو بطولة جماعية لعدد من الفنانين، منهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيرين رضا ومنة فضالي وأوس أوس. والفيلم الكوميدي، الذي يدور حول صراع الخير والشر بين الحيوانات وليس البشر، من تأليف إيهاب ناصر وإخراج يوسف كمال رزق.