عثروا على جثته داخل سيارة.. وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما

توفي جو ميرسا مارلي -حفيد أسطورة موسيقى الريغي بوب مارلي- عن 31 عاما، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأكد أحد مديري أعمال الموسيقي المنحدر من جامايكا خبر وفاته لمجلة "رولينغ ستون" (Rolling Stone) الفنية، دون توضيح سبب الوفاة.

وأفادت إذاعة "دبليو زد بي بي" (WZPP) في ميامي التي عاش فيها جوزيف مارلي معظم حياته، بالعثور على جثته داخل سيارة عقب إصابته بنوبة ربو يوم الثلاثاء 27 ديسبمر/كانون الأول 2022.

وأعرب رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس، في تغريدة عبر تويتر، عن "حزن كبير" لوفاة الفنان، وقدّم تعازيه لوالدي الموسيقي ستيفن وكيري.

This is truly sad news; sending strength to the Marley family at this time. Repost/video credit @Babsy_grange : I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died. pic.twitter.com/OsXQKYOKEi — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) December 28, 2022

وكتب عبر الشبكة الاجتماعية "أقدّم أحرّ التعازي لأصدقاء جوزيف وأحبائه وكلّ عامل في موسيقى الريغي ومحبّيه في مختلف أنحاء العالم"، معتبرا أنّ وفاته "خسارة كبيرة للموسيقى".

وأصدر جو ميرسا مارلي ألبومه الأول "كامفورتابل" (Comfortable) في العام 2016، ثم أطلق ألبوم "إترنال" (Eternal) في العام 2021.

وكان حفيد أسطورة موسيقى الريغي تطرق في مقابلة مع "رولينغ ستون" في العام 2014 إلى طفولته التي أمضاها بين الموسيقيين، بينهم والده وعمّه زيغي.

وقال حينها "كان الوضع مذهلاً، إذ كنت أرى هؤلاء الأشخاص يزوروننا وأطّلع على طريقة عملهم. كنت أعود إلى المنزل وأحاول إنجاز واجباتي المدرسية، لكنّ تركيزي كان يتشتت، وكنت أذهب لمراقبة الأستوديو".

وأشار في المقابلة إلى رغبته في إنجاز مساره الخاص بغض النظر عن تاريخ عائلته في مجال الموسيقى.

وقال للمجلة "أنتمي إلى الجيل الجديد من مارلي لكن لا أزال أخوض مزيدا من التجارب. إنّ مشروعي يتمثّل في إنجاز شيء جديد مع أصولي".

يشار إلى أن جو ميرسا مارلي ترك خلفه زوجة وابنة، بحسب وسائل إعلام أميركية.