عثروا على جثته داخل سيارة.. وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما

توفي جو ميرسا مارلي -حفيد أسطورة موسيقى الريغي بوب مارلي- عن 31 عاما، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأكد أحد مديري أعمال الموسيقي المنحدر من جامايكا خبر وفاته لمجلة "رولينغ ستون" (Rolling Stone) الفنية، دون توضيح سبب الوفاة.

وأفادت إذاعة "دبليو زد بي بي" (WZPP) في ميامي التي عاش فيها جوزيف مارلي معظم حياته، بالعثور على جثته داخل سيارة عقب إصابته بنوبة ربو يوم الثلاثاء 27 ديسبمر/كانون الأول 2022.

وأعرب رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس، في تغريدة عبر تويتر، عن "حزن كبير" لوفاة الفنان، وقدّم تعازيه لوالدي الموسيقي ستيفن وكيري.

sending strength to the Marley family at this time.

Repost/video credit @Babsy_grange :

I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died. pic.twitter.com/OsXQKYOKEi

