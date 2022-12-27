حافظ فيلم "أفاتار: طريق الماء" (Avatar: The Way of Water) على صدارة شباك التذاكر في صالات العرض الأميركية، فيما اقتربت إيراداته من 90 مليون دولار بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، رغم العاصفة الثلجية التي وصفت بـ"عاصفة القرن" وألزمت ملايين الأميركيين منازلهم في العطلة المطولة لعيد الميلاد.

وبلغ إجمالي إيرادات العمل الذي يحمل توقيع المخرج جيمس كاميرون وأنتجته "توينتيث سنتشري" 287.7 مليون دولار محليا، ليصبح خامس أكثر الأفلام درّا للعائدات في عام 2022.

وفيما قال محللون إن إيرادات هذا الجزء الجديد من "أفاتار" فاقت التوقعات في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت عاصفة قوية، حصدت 3 أفلام جديدة عائدات أكثر تواضعا.

فقد نال فيلم "بوس إن بوتس: الأمنية الأخيرة" (Puss in Boots: The Last Wish) العائلي من إنتاج "يونيفرسال"، وهو عمل بالرسوم المتحركة من سلسلة "شريك" (Shrek)، عائدات بلغت 17.5 مليون دولار في الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين.

أما فيلم السيرة "ويتني هيوستن: أريد أن أرقص مع أحد ما" (Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody)، فنال 6.8 ملايين دولار فقط، وقد جسّدت فيه الممثلة الإنجليزية ناومي آكي شخصية النجمة الراحلة ويتني هيوستن.

وانطلق الفيلم الدرامي الكوميدي "بابيلون" (Babylon)، الذي يحمل توقيع المخرج داميان شازيل الحائز جائزة الأوسكار، بإيرادات لم تتخط 5.3 ملايين دولار، رغم كوكبة النجوم التي يضمّها ومن بينهم براد بيت ومارغوت روبي. ووصف موقع "فاريتي" (Variety.com) هذه النتائج بأنها "انطلاقة مروعة".

وحلّ في المركز الخامس خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والباردة، فيلم "النمر الأسود: واكاندا للأبد" (Black Panther: Wakanda Forever) مع 5.3 ملايين دولار، ليصبح إجمالي إيراداته 428 مليون دولار.

وفي ما يأتي باقي الأفلام بالترتيب: